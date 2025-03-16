Amazonas: pasajeros varados tras colapso de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry

Madeley Guillén Ordinola se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentra varada desde ayer en la noche en la agencia de la empresa de transportes Móvilbus, en la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, región Amazonas, debido al derrumbe de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el kilómetro 286, a causa del desborde del río.
Madeley Guillén dijo que debido a las malas condiciones climáticas de Tarapoto quisieron realizar un trasbordo en un bus de la empresa Móvilbus de Pedro Ruiz Gallo para ir a Piura y luego viajar a Lima, pero tras el incidente no podrán tomar esa ruta.
La pasajera pide que la empresa Móvilbus los regrese a la ciudad de Tarapoto para que puedan tomar otros buses.
También comentó que en la zona hay adultas mayores y niños que deben trasladarse a Piura para que pasen consultas médicas.
Las fuertes lluvias han provocado la activación de quebradas y caída de rocas, al ingreso y salida a ciudades del oriente peruano como Moyobamba, Tarapoto y otras ciudades.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas informó que la carretera Chachapoyas-Leymebamba permanece bloqueada debido a la caída de un árbol, la activación de quebradas, el empozamiento de agua y la presencia de chuflas que cubren la vía.
No hay pase en el tramo Pedro Ruiz–Achamaqui, a la altura del cruce hacia Nuevo Tingo, cerca del Tambo Comunitario, mientras se realizan las labores de limpieza.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anuncia que hoy viernes 16 se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en las provincias de Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.
