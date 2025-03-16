menu
Emergencias

Amazonas: pasajeros varados tras colapso de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry

Rotafono de RPP | Viajeros del Callao y Piura que visitaron la región Amazonas desean retornar a sus destinos por otras rutas, pero siguen varados en una agencia de Pedro Ruiz Gallo.
| | Laura Urbina Saldaña
Pasajeros pidieron ayuda para retornar a sus destinos de origen.
Pasajeros pidieron ayuda para retornar a sus destinos de origen.

Madeley Guillén Ordinola se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentra varada desde ayer en la noche en la agencia de la empresa de transportes Móvilbus, en la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, región Amazonas, debido al derrumbe de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el kilómetro 286, a causa del desborde del río.

Madeley Guillén dijo que debido a las malas condiciones climáticas de Tarapoto quisieron realizar un trasbordo en un bus de la empresa Móvilbus de Pedro Ruiz Gallo para ir a Piura y luego viajar a Lima, pero tras el incidente no podrán tomar esa ruta.

La pasajera pide que la empresa Móvilbus los regrese a la ciudad de Tarapoto para que puedan tomar otros buses.

También comentó que en la zona hay adultas mayores y niños que deben trasladarse a Piura para que pasen consultas médicas.

Un tramo del kilómetro 286 de la carretera Fernando Belaunde Terry se cayó a causa del desborde del río.
Un tramo del kilómetro 286 de la carretera Fernando Belaunde Terry se cayó a causa del desborde del río.

Emergencia

Las fuertes lluvias han provocado la activación de quebradas y caída de rocas, al ingreso y salida a ciudades del oriente peruano como Moyobamba, Tarapoto y otras ciudades.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas informó que la carretera Chachapoyas-Leymebamba permanece bloqueada debido a la caída de un árbol, la activación de quebradas, el empozamiento de agua y la presencia de chuflas que cubren la vía.

No hay pase en el tramo Pedro Ruiz–Achamaqui, a la altura del cruce hacia Nuevo Tingo, cerca del Tambo Comunitario,  mientras se realizan las labores de limpieza.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anuncia que hoy viernes 16 se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en las provincias de Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Colapso de carretera Carretera Fernando Balaunde Terry Rotafono Desborde de río Amazonas Fuertes lluvias Pedro Ruiz Gallo
