Amazonas: pasajeros varados tras colapso de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry

Madeley Guillén Ordinola se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que se encuentra varada desde ayer en la noche en la agencia de la empresa de transportes Móvilbus, en la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, región Amazonas, debido al derrumbe de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el kilómetro 286, a causa del desborde del río.

Madeley Guillén dijo que debido a las malas condiciones climáticas de Tarapoto quisieron realizar un trasbordo en un bus de la empresa Móvilbus de Pedro Ruiz Gallo para ir a Piura y luego viajar a Lima, pero tras el incidente no podrán tomar esa ruta.

La pasajera pide que la empresa Móvilbus los regrese a la ciudad de Tarapoto para que puedan tomar otros buses.

También comentó que en la zona hay adultas mayores y niños que deben trasladarse a Piura para que pasen consultas médicas.