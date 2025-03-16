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Emergencias

Áncash: falla geológica afecta casas y campos de cultivo en el pueblo de Sisco

Rotafono de RPP | Pobladores piden ayuda de las autoridades tras los daños registrados en el centro poblado Sisco, situado en el distrito de Fidel Olivas Escudero. Las fuertes lluvias intensifican la emergencia.
| | Laura Urbina Saldaña
Las familias han abandonado sus inmuebles debido a que la falla geológica está provocando grietas y rajaduras de paredes.

Las familias han abandonado sus inmuebles debido a que la falla geológica está provocando grietas y rajaduras de paredes. | Fuente: Rotafono

Pobladores alertaron que una falla geológica afecta a viviendas y terrenos agrícolas en el centro poblado de Sisco, distrito de Fidel Olivas Escudero, provincia de Mariscal Luzuriaga, en la región Áncash.

Pedro Agurto informó que desde el martes el deslizamiento de tierra ha aumentado a causa de las intensas lluvias, perjudicando a nueve casas de adobe y techos de calaminas, así como sembríos de maíz.

Las familias han abandonado sus inmuebles debido a que la falla geológica está provocando grietas y rajaduras de paredes, por lo que temen que se derrumben y provoque una tragedia.

Agurto solicitó el apoyo del Gobierno Central para que envíen ayuda a las familias afectadas con este fenómeno que amenaza con destruir el pueblo.

“Por este medio solicito a Defensa Civil y del Gobierno Central gestionar apoyo con carpas, alimentos, ropa y  medicinas. Una parte de la población de Sisco han perdido sus viviendas y cementeras”, demandó.

Las viviendas de Sisco son afectadas con la falla geológica.

Las viviendas de Sisco son afectadas con la falla geológica. | Fuente: Rotafono

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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