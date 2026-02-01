Áncash: piden ayuda tras la inundación de casas y calles por un huaico

Los pobladores del distrito de Yuramarca, provincia de Huaylas, en la región Áncash, piden ayuda de las autoridades, luego de que un huaico inundara viviendas y las calles del en el sector Pampahirca.

Lady Aquino Jauregui dijo que el último viernes 30 de enero descendió un huaico que ingresó a varias casas de material rústico, afectando a 60 familias.

La ciudadana dijo que la alcaldesa Julisa Huisa y sus funcionarios no responden a los llamados de auxilio ni proveen el combustible necesario para operar la maquinaria de limpieza de las calles y de los hogares.

Ante esta emergencia, la comunidad ha tenido que organizarse de manera mediante ollas comunes y colectas de dinero para enfrentar la inundación por su cuenta, dado que los funcionarios indican que no trabajan los fines de semana, según informó Lady Aquino.

Los afectados solicitan urgentemente donaciones de herramientas, agua potable y materiales de protección ante un nuevo huaico debido a las intensas lluvias que se reportan en la zona.