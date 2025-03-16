Arequipa: piden ayuda para apagar incendio forestal en el distrito de Machaguay

Pobladores piden ayuda a las autoridades para sofocar un incendio forestal que se registra desde el martes 30 de diciembre en el sector Sanituma, anexo Cuyanca, distrito de Machaguay, provincia de Castilla, región de Arequipa.

A través del Rotafono de RPP, Jimena Mariela dijo que el incendio forestal destruye la biodiversidad local, incluyendo flora nativa, especies en peligro de extinción y ganado vacuno.

“El incendio continúa avanzando y está arrasando con toda la flora y fauna del lugar, incluyendo animales en peligro de extinción y ganado vacuno”, explicó.

Jimena y los pobladores hacen un llamado desesperado a la intervención inmediata de Defensa Civil para evitar la pérdida total de los recursos naturales de la zona.

“¿Cómo es posible que hasta ahora no haya acciones concretas mientras el fuego sigue avanzando y los daños continúan? Por favor, por intermedio de ustedes, pido que las autoridades se pronuncien”, manifestó con indignación.