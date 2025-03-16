menu
Arequipa: piden ayuda para apagar incendio forestal en el distrito de Machaguay

Rotafono de RPP | El fuego se inició el 30 de diciembre en el sector Sanituma, en la provincia de Castilla, pero aún no ha sido extinguido. La flora y fauna está en peligro.
| | Laura Urbina Saldaña
Solicitan el apoyo de las autoridades para evitar la destrucción de la flora y fauna.
Solicitan el apoyo de las autoridades para evitar la destrucción de la flora y fauna. | Fuente: Rotafono

Pobladores piden ayuda a las autoridades para sofocar un incendio forestal que se registra desde el martes 30 de diciembre en el sector Sanituma, anexo Cuyanca, distrito de Machaguay, provincia de Castilla, región de Arequipa.

A través del Rotafono de RPP, Jimena Mariela dijo que el incendio forestal destruye la biodiversidad local, incluyendo flora nativa, especies en peligro de extinción y ganado vacuno.

“El incendio continúa avanzando y está arrasando con toda la flora y fauna del lugar, incluyendo animales en peligro de extinción y ganado vacuno”, explicó.

Jimena y los pobladores hacen un llamado desesperado a la intervención inmediata de Defensa Civil para evitar la pérdida total de los recursos naturales de la zona.

“¿Cómo es posible que hasta ahora no haya acciones concretas mientras el fuego sigue avanzando y los daños continúan? Por favor, por intermedio de ustedes, pido que las autoridades se pronuncien”, manifestó con indignación.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

