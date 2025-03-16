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Emergencias

Arequipa: pobladores del anexo de Malco en Caravelí piden apoyo tras casas colapsadas por huaicos [VIDEO]

Rotafono de RPP | Las 14 familias damnificadas por los huaicos registrados en el anexo de Malco, en Arequipa no tienen agua desde el pasado 17 de febrero y sus cultivos quedaron destruidos.
| | Victor Pacheco
Los cultivos están secos y los animales no tienen agua para beber
Los cultivos están secos y los animales no tienen agua para beber | Fuente: Rotafono

Enero y febrero fueron meses devastadores para la región Arequipa debido a que las intensas lluvias provocaron huaicos que dejaron decenas de damnificados, incluso una persona falleció. La provincia más afectada fue Caravelí y, a pesar de que ha pasado un mes, hay familias que siguen prácticamente a la intemperie.

Vanessa Fernandez Zarate es una pobladora del anexo de Malco, situado en el distrito caravileño de Acarí que se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo a las autoridades en general, ya que 14 familias están en el abandono y necesita ayuda de inmediato, pues no tienen agua hace más de cuatro semanas.

Toda esta zona de Caravelí ha quedado practicamente desértica
Toda esta zona de Caravelí ha quedado practicamente desértica | Fuente: Rotafono

Familias no tienen agua por los huaicos

La ciudadana de Acarí contó que el pasado 17 de febrero se registró un huaico en el anexo de Malco y dejó desamparado a todo el pueblo. La señora señaló que esta zona es agrícola y es su único sustento económico. El agua es un recurso indispensable para que se activen los cultivos, los sembríos y para los animales que poseen.

Vanessa Fernandez sostuvo que no tienen agua potable para lavar sus alimentos ni hacer sus quehaceres domésticos. Las plantas se han secado y al ser un lugar también ganadero los animales tampoco tienen qué beber. "El huaico destruyó los canales de regadío, que era su única fuente", recalcó.

En ese sentido, reveló que la municipalidad distrital apoyó las primeras dos semanas con tanquetas que suministraban el líquido elemento, pero no volvieron. El problema continúa y los pobladores han tenido que arreglárselas entre ellos para poder tener agua; por lo que, tienen que caminar hasta el río más cercano, pero es lejos y no se abastecen como quisieran.

La gente tiene que ir al río más cercano porque toda la zona está seca y llena de tierra
La gente tiene que ir al río más cercano porque toda la zona está seca y llena de tierra | Fuente: Rotafono

Pobladores pide apoyo del Gobierno Regional y del Estado

La mujer agregó que los huaicos causaron un desastre agrícola porque se perdió una hectárea y media de sembrío de maíz y de cultivo sin sembrar. Los animales que sirven en la agricultura tampoco cómo alimentarse. Además, la zona está prácticamente aislada a causa de que los canales están colmatados y los accesos destruidos.

Por dicha razón, hace un llamado al Gobierno Regional, a la Municipalidad de Caravelí y al Estado en general porque son decenas de personas que están desamparadas y urgen ayuda para poder subsistir. Por otro lado, los pobladores exigen que haya un "reacondicionamiento de nuevos canales" para recuperar el acceso al agua.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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