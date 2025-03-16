Arequipa: pobladores del anexo de Malco en Caravelí piden apoyo tras casas colapsadas por huaicos [VIDEO]

Familias no tienen agua por los huaicos

La ciudadana de Acarí contó que el pasado 17 de febrero se registró un huaico en el anexo de Malco y dejó desamparado a todo el pueblo. La señora señaló que esta zona es agrícola y es su único sustento económico. El agua es un recurso indispensable para que se activen los cultivos, los sembríos y para los animales que poseen.

Vanessa Fernandez sostuvo que no tienen agua potable para lavar sus alimentos ni hacer sus quehaceres domésticos. Las plantas se han secado y al ser un lugar también ganadero los animales tampoco tienen qué beber. "El huaico destruyó los canales de regadío, que era su única fuente", recalcó.

En ese sentido, reveló que la municipalidad distrital apoyó las primeras dos semanas con tanquetas que suministraban el líquido elemento, pero no volvieron. El problema continúa y los pobladores han tenido que arreglárselas entre ellos para poder tener agua; por lo que, tienen que caminar hasta el río más cercano, pero es lejos y no se abastecen como quisieran.