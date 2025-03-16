Arequipa: reportan incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca [VIDEO]

Alberto Alvarado Dioses es un transportista de carga pasada que recorría la carretera de la vía Arequipa, en la localidad de Yura, en la región Arequipa y observó un incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Por eso, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar sobre esta situación.
El ciudadano señaló que el siniestro es en los kilómetros 84, 85 y 86 de la vía Arequipa y se puede ver a lo lejos como el fuego ha arrasado con todos los pastizales y plantas que hay en este lugar. Asimismo, hay bastante humo, pues las llamas consumieron todo a su paso y sigue intacto en ciertas partes.
El hombre hace un llamado de auxilio a las autoridades respectivas para que vayan a la zona; así como, pide que vayan los bomberos para apagar el fuego completamente. Además, exige que pongan los animales en buen recaudo y dijo que mucha vegetación ha quedado prácticamente en cenizas.
Cabe mencionar que esta reserva comprende un ecosistema de flora y fauna e, incluso, hay lagunas y nevados en los alrededores. Por dicha razón, es fundamental controlar este incendio forestal y evitar que se expanda o reaviva, ya que hace mucho daño a la naturaleza.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa se pronunció al respecto y dijo que el incendio comenzó alrededor de las 9.00 a. m. y es en el sector Pampa de Arrieros y ha afectado bastante a la vegetación de la zona.
Asimismo, indicó que el siniestro permanece activo todavía y se ha enviado una brigada y un equipo técnico al lugar de los hechos para realizar las labores respectivas. Además, exhorta a que darán seguimiento a la emergencia.
Del mismo modo, añaden que hay varios incendio forestales en distintas provincias de Arequipa; con niveles de exposición muy alto, alto, moderado y bajo. Por ello, recomiendan a la población "evitar la quema de residuos y arbustos" y que si hay fogatas, deben apagarlas adecuadamente, y "no intervenir sin equipos de protección personal o herramientas para la lucha y control".
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