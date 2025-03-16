Arequipa: reportan incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca [VIDEO]

Alberto Alvarado Dioses es un transportista de carga pasada que recorría la carretera de la vía Arequipa, en la localidad de Yura, en la región Arequipa y observó un incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Por eso, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar sobre esta situación.

El ciudadano señaló que el siniestro es en los kilómetros 84, 85 y 86 de la vía Arequipa y se puede ver a lo lejos como el fuego ha arrasado con todos los pastizales y plantas que hay en este lugar. Asimismo, hay bastante humo, pues las llamas consumieron todo a su paso y sigue intacto en ciertas partes.