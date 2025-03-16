Ate: reportan incendio de código 4 en una fábrica de plásticos en la calle San Carlos [VIDEO]

Usuarios reportaron al Rotafono de RPP un incendio en una fábrica ubicada en la calle San Carlos a la altura de la avenida Ferrocarril, en la urbanización Santa Marta, en el distrito limeño de Ate. Al siniestro han llegado al menos 25 unidades de bomberos y los vecinos están asustados porque se observa gran cantidad de humo negro.



María Fe Velazco dio a conocer este incidente y comentó que cerca a la fábrica hay un colegio; por lo que varios padres de familia se hacen acercado al lugar para sacar a sus hijos. Asimismo, dijo que se ha escuchado ruidos de explosiones y que se ve bastante humareda a varios kilómetros a la distancia.

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que mandó inmediatamente ambulancias a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) para ayudar a las personas afectadas o vecinos que viven por el lugar. Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a la población para que se aleje de la zona y evite ponerse en peligro.

