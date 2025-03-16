menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Ate: reportan incendio de código 4 en una fábrica de plásticos en la calle San Carlos [VIDEO]

Rotafono de RPP | Al incendio situado cerca de la avenida Ferrocarril, en Ate llegaron más de 25 unidades de bomberos y vecinos están asustados porque hay bastante humo negro.
| | Victor Pacheco
Una vecina dio detalles del incendio que se desarrolla en esta zona de Ate
Una vecina dio detalles del incendio que se desarrolla en esta zona de Ate | Fuente: Rotafono

Usuarios reportaron al Rotafono de RPP un incendio en una fábrica ubicada en la calle San Carlos a la altura de la avenida Ferrocarril, en la urbanización Santa Marta, en el distrito limeño de Ate. Al siniestro han llegado al menos 25 unidades de bomberos y los vecinos están asustados porque se observa gran cantidad de humo negro.

María Fe Velazco dio a conocer este incidente y comentó que cerca a la fábrica hay un colegio; por lo que varios padres de familia se hacen acercado al lugar para sacar a sus hijos. Asimismo, dijo que se ha escuchado ruidos de explosiones y que se ve bastante humareda a varios kilómetros a la distancia.

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que mandó inmediatamente ambulancias a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) para ayudar a las personas afectadas o vecinos que viven por el lugar. Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a la población para que se aleje de la zona y evite ponerse en peligro.

Este incendio en Ate ha generado gran susto en los vecinos de la zona
Este incendio en Ate ha generado gran susto en los vecinos de la zona | Fuente: Rotafono

Incendio se propaga

El incendio comenzó al promediar las 12.30 p. m. y el fuego sigue avanzando y consumiendo todo a su caso. Otro vecino advirtió que frente a este establecimiento hay un grifo; por ello, hacen un llamado a los bomberos para que pongan en resguardo a los vecinos que viven por ahí y que se tomen las medidas preventivas necesarias.

En ese sentido, añadió que hay muchas fábricas aledañas al lugar del siniestro y puede haber otros materiales que generen más fuego. Mientras tanto, los bomberos solamente intentar apagar las llamas por la avenida Ferrocarril, pero no por otro lado en el cual también hay fuego. Por eso, urge que se acerquen más unidades.

El incendio se ve desde varios kilómetros a la redonda
El incendio se ve desde varios kilómetros a la redonda | Fuente: Rotafono

Pronunciamiento de Sedapal

Sedapal informó a través de un comunicado que activó todos los protocolos respectivos por el incendio en Ate. Asimismo, informó que el predio afectado es una fábrica de plásticos que se ubica en la calle San Carlos Mz B Lote 5 B. 

Por otro lado, se indica que se envió un camión cisterna a la zona para abastecer de agua a los bomberos presentes en dicha emergencia. También, señaló que es un incendio de código 3 y preparan más camiones cisternas; así como, un hidratante para aumentar la presión del líquido. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Ate Incendio rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Villa El Salvador: reportan incendio en un almacén cerca al puente Llanavilla en la Panamericana Sur [VIDEO]

Villa El Salvador: reportan incendio en un almacén cerca al puente Llanavilla en la Panamericana Sur [VIDEO]

 Huancayo: productores acuícolas denuncian muerte de más de 500 mil truchas en cuenca del río Yuracyacu [VIDEO]

Huancayo: productores acuícolas denuncian muerte de más de 500 mil truchas en cuenca del río Yuracyacu [VIDEO]

 Junín: colapsa puente Michuchaca tras huaico en el distrito de Pampa Hermosa

Junín: colapsa puente Michuchaca tras huaico en el distrito de Pampa Hermosa

 Piura: constantes huaicos en el caserío Los Ranchos en Canchaque y pobladores piden ayuda [VIDEO]

Piura: constantes huaicos en el caserío Los Ranchos en Canchaque y pobladores piden ayuda [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot