Ate: reportan incendio de código 4 en una fábrica de plásticos en la calle San Carlos [VIDEO]

Usuarios reportaron al Rotafono de RPP un incendio en una fábrica ubicada en la calle San Carlos a la altura de la avenida Ferrocarril, en la urbanización Santa Marta, en el distrito limeño de Ate. Al siniestro han llegado al menos 25 unidades de bomberos y los vecinos están asustados porque se observa gran cantidad de humo negro.
María Fe Velazco dio a conocer este incidente y comentó que cerca a la fábrica hay un colegio; por lo que varios padres de familia se hacen acercado al lugar para sacar a sus hijos. Asimismo, dijo que se ha escuchado ruidos de explosiones y que se ve bastante humareda a varios kilómetros a la distancia.
El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que mandó inmediatamente ambulancias a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) para ayudar a las personas afectadas o vecinos que viven por el lugar. Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a la población para que se aleje de la zona y evite ponerse en peligro.
El incendio comenzó al promediar las 12.30 p. m. y el fuego sigue avanzando y consumiendo todo a su caso. Otro vecino advirtió que frente a este establecimiento hay un grifo; por ello, hacen un llamado a los bomberos para que pongan en resguardo a los vecinos que viven por ahí y que se tomen las medidas preventivas necesarias.
En ese sentido, añadió que hay muchas fábricas aledañas al lugar del siniestro y puede haber otros materiales que generen más fuego. Mientras tanto, los bomberos solamente intentar apagar las llamas por la avenida Ferrocarril, pero no por otro lado en el cual también hay fuego. Por eso, urge que se acerquen más unidades.
Sedapal informó a través de un comunicado que activó todos los protocolos respectivos por el incendio en Ate. Asimismo, informó que el predio afectado es una fábrica de plásticos que se ubica en la calle San Carlos Mz B Lote 5 B.
Por otro lado, se indica que se envió un camión cisterna a la zona para abastecer de agua a los bomberos presentes en dicha emergencia. También, señaló que es un incendio de código 3 y preparan más camiones cisternas; así como, un hidratante para aumentar la presión del líquido.
#SedapalInforma| Sedapal brinda apoyo inmediato ante incendio registrado en un predio de distrito de Ate pic.twitter.com/2xNekM8c57— SedapalOficial (@SedapalOficial) May 22, 2026
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