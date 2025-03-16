menu
Emergencias

Ayabaca: joven de 28 años fallece tras derrumbe de casa por huaico

Rotafono de RPP | La vivienda rústica cayó esta madrugada en el distrito piurano de Ayabaca. Los vecinos solicitan ayuda porque hay varios inmuebles en riesgo y que se declare en emergencia la provincia debido a las intensas lluvias.
| | Laura Urbina Saldaña
Gabriela Zarela Valle Guerrero, de 28 años, falleció tras el derrumbe de una casa de material rústico en el distrito de Ayabaca.
Gabriela Zarela Valle Guerrero, de 28 años, falleció tras el derrumbe de una casa de material rústico en el distrito de Ayabaca. | Fuente: Cortesía Juan Carlos Calderón

Una joven identificada como Gabriela Zarela Valle Guerrero, de 28 años, falleció tras el derrumbe de una casa de material rústico en el distrito de Ayabaca, región Piura, a causa de un huaico. Mientras que otra persona se encuentra gravemente herida.

Juan Carlos Calderón, periodista de Ayabaca, dijo que el desastre ocurrió hoy a la 1 de la mañana en la avenida Arequipa, a unas cinco cuadras del Santuario El Señor de Cautivo.

Los pobladores se encuentran preocupados debido a que otras casas están en riesgo de caer a consecuencia de las intensas lluvias, por lo que piden la intervención de las autoridades y que se declare en emergencia la provincia de Ayabaca.

“Todos tenemos miedo de que el cerro colapse y haya más desgracias. Pedimos el apoyo a las autoridades regionales para que intervengan de forma inmediata y se pueda prever las desgracias que ocurran”, explicó. 

Se informó que se han desplegado brigadas de la Policía Nacional y del Ejército para que ayuden a las familias afectadas por las lluvias intensas y deslizamientos. 


El desastre ocurrió hoy a la 1 de la mañana en la avenida Arequipa, a unas cinco cuadras del Santuario El Señor de Cautivo, en Ayabaca.
El desastre ocurrió hoy a la 1 de la mañana en la avenida Arequipa, a unas cinco cuadras del Santuario El Señor de Cautivo, en Ayabaca. | Fuente: Juan Carlos Calderón
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
