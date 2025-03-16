Ayabaca: joven de 28 años fallece tras derrumbe de casa por huaico

Una joven identificada como Gabriela Zarela Valle Guerrero, de 28 años, falleció tras el derrumbe de una casa de material rústico en el distrito de Ayabaca, región Piura, a causa de un huaico. Mientras que otra persona se encuentra gravemente herida.

Juan Carlos Calderón, periodista de Ayabaca, dijo que el desastre ocurrió hoy a la 1 de la mañana en la avenida Arequipa, a unas cinco cuadras del Santuario El Señor de Cautivo.

Los pobladores se encuentran preocupados debido a que otras casas están en riesgo de caer a consecuencia de las intensas lluvias, por lo que piden la intervención de las autoridades y que se declare en emergencia la provincia de Ayabaca.

“Todos tenemos miedo de que el cerro colapse y haya más desgracias. Pedimos el apoyo a las autoridades regionales para que intervengan de forma inmediata y se pueda prever las desgracias que ocurran”, explicó.

Se informó que se han desplegado brigadas de la Policía Nacional y del Ejército para que ayuden a las familias afectadas por las lluvias intensas y deslizamientos.