Ayacucho: San Francisco queda bajo el lodo y piedras tras desborde del río Sankirhuato

Rotafono de RPP | El deslizamiento de piedras y el desborde del río afecta viviendas, vehículos, negocios e instituciones públicas en el distrito de Ayna, en la jurisdicción del VRAEM. Pobladores piden ayuda urgente.
| | Laura Urbina Saldaña
El río Sankirhuato se desbordó hoy a las cuatro de la mañana y ha arrasado vehículos e inundado casas, calles e instituciones públicas.
El río Sankirhuato se desbordó hoy a las cuatro de la mañana y ha arrasado vehículos e inundado casas, calles e instituciones públicas. | Fuente: Cortesía

Un sector del centro poblado de San Francisco se encuentra bajo el lodo y piedras tras el desborde del río Sankirhuato, en el distrito de Ayna. Esto ocurre en la provincia La Mar, región Ayacucho, en la jurisdicción del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro).

A través del Rotafono de RPP, la bióloga Lizbeth Herrera contó que el río Sankirhuato se desbordó hoy a las cuatro de la mañana y ha  inundado casas, calles, negocios e instituciones públicas. Además, se ha llevado vehículos hasta el río Apurímac.  

Indicó que el laboratorio de vigilancia de agua de la Red de Salud de San Francisco ha sido tapado por la "avalancha de lodo", afectando los equipos y mobiliario. 

En la zona se han deslizado piedras y lodo, causando daños a su paso. Hay pobladores atrapados en las azoteas de sus casas, tras el aumento del caudal del río Sankirhuato, por lo que piden maquinaria y ayuda humanitaria para atender a los pobladores afectados. 

Se conoce que miembros del Ejército de Pichari se encuentra en camino al lugar de la emergencia para ayudar a los damnificados. 

El 30 % del centro poblado de San Francisco está bajo el lodo y piedras.
El 30 % del centro poblado de San Francisco está bajo el lodo y piedras. | Fuente: Cortesía
Sepa más:
Desborde de río Sankirhuato Viviendas bajo lodo Rotafono VRAEM Ayacucho San Francisco Ayna
