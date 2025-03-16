menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Cajamarca: pobladores de Huangamarquilla se encuentran aislados hace 11 días

Rotafono de RPP | Las intensas lluvias provocaron el desborde del río Llaucano, en el distrito de Chalamarca, provincia cajamarquina de Chota. Piden una oroya para trasladarse y comprar sus alimentos.
| | Laura Urbina Saldaña
Más de 50 familias se encuentran aisladas hace 11 días en la comunidad de Huangamarquilla, distrito de Chalamarca.

Más de 50 familias se encuentran aisladas hace 11 días en la comunidad de Huangamarquilla, distrito de Chalamarca. | Fuente: Rotafono

Elder Saldaña se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la urgente ayuda de las autoridades, ya que más de 50 familias se encuentran aisladas hace 11 días en la comunidad de Huangamarquilla, distrito de Chalamarca, provincia de Chota, región Cajamarca, debido a la destrucción de un puente de concreto por el desborde del río Llaucano.

Los habitantes de esta zona de extrema pobreza han perdido su principal vía de acceso para trabajar y conseguir alimentos básicos durante más de 11 días.

Los pobladores solicitan el apoyo de la empresa privada para financiar la instalación de una oroya o huaro para que los comuneros puedan trasladarse para comprar sus alimentos, ya que deben caminar seis horas para adquirir sus productos y buscar atención médica.

“El puente era de concreto y tenía un aproximado de 30 metros. Lo que necesitamos ahora es apoyo con un guaro. No sé si alguna empresa privada u otra entidad nos puede apoyar con la compra de la oroya porque las autoridades no nos dan respuesta por más de 11 días”, demandó Elder Saldaña.

Elder Saldaña explicó que esta herramienta permitiría cruzar el río de manera segura mientras se espera una solución definitiva a este aislamiento.

Además, denunció la inacción de las autoridades locales y provinciales, quienes han postergado la ayuda a pesar de las múltiples gestiones realizadas.

Te recomendamos
Huánuco: pobladores piden construcción de carretera luego de que bus se quedara varado

Huánuco: pobladores piden construcción de carretera luego de que bus se quedara varado

 Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Desborde de río Llaucano Rotafono Emergencia en Huangamarquilla Cajamarca Lluvias intensas
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Amazonas: pasajeros varados tras colapso de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry

Amazonas: pasajeros varados tras colapso de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry

 Arequipa: piden ayuda para apagar incendio forestal en el distrito de Machaguay

Arequipa: piden ayuda para apagar incendio forestal en el distrito de Machaguay

 Cusco: huaico tras intensas lluvias en el sector de Huaynapata bloquea carretera en La Convención [VIDEO]

Cusco: huaico tras intensas lluvias en el sector de Huaynapata bloquea carretera en La Convención [VIDEO]

 La Victoria: reportan incendio en almacén clandestino de bicicletas

La Victoria: reportan incendio en almacén clandestino de bicicletas
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot