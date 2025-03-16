Cajamarca: pobladores de Huangamarquilla se encuentran aislados hace 11 días

Elder Saldaña se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la urgente ayuda de las autoridades, ya que más de 50 familias se encuentran aisladas hace 11 días en la comunidad de Huangamarquilla, distrito de Chalamarca, provincia de Chota, región Cajamarca, debido a la destrucción de un puente de concreto por el desborde del río Llaucano.

Los habitantes de esta zona de extrema pobreza han perdido su principal vía de acceso para trabajar y conseguir alimentos básicos durante más de 11 días.

Los pobladores solicitan el apoyo de la empresa privada para financiar la instalación de una oroya o huaro para que los comuneros puedan trasladarse para comprar sus alimentos, ya que deben caminar seis horas para adquirir sus productos y buscar atención médica.

“El puente era de concreto y tenía un aproximado de 30 metros. Lo que necesitamos ahora es apoyo con un guaro. No sé si alguna empresa privada u otra entidad nos puede apoyar con la compra de la oroya porque las autoridades no nos dan respuesta por más de 11 días”, demandó Elder Saldaña.

Elder Saldaña explicó que esta herramienta permitiría cruzar el río de manera segura mientras se espera una solución definitiva a este aislamiento.

Además, denunció la inacción de las autoridades locales y provinciales, quienes han postergado la ayuda a pesar de las múltiples gestiones realizadas.