Cajatambo: deslizamiento de tierra y desborde de río afectan a pobladores

Hay daños a puentes, canales de riego y terrenos de forraje de alfalfa. | Fuente: Rotafono
El presidente de la Ronda Campesina de la Provincia de Cajatambo, región Lima, Carlos León, reportó que el deslizamiento de tierra y el desborde de un río han causado estragos en puentes peatonales y carrozables, canales de riego y terrenos de forraje de alfalfa.
“Informarle que en la provincia de Cajatambo ha ocurrido un deslizamiento de un cerro ocasionando daños materiales como alfalfas, forrajes y chacras de cultivo, como también cercos, canales de regadío y puentes peatonales y puentes carrozables”, comentó.
El dirigente dijo que el deslizamiento de piedras del cerro Ayar, ocasionadas por las intensas lluvias, registrado ayer en la tarde ha afectado el puente peatonal Cuchichaca, por lo que hay dificultades para desplazarse a otros distritos de la provincia. Además, las bases del puente vehicular Chapil está a punto de colapsar.
Ante la gravedad de la situación, los pobladores de Cajatambo solicitan asistencia humanitaria urgente para enfrentar la emergencia y reparar los daños materiales, así como una maquinaria para limpiar las zonas afectadas.
Carlos León dijo que necesitan herramientas y linternas, ya que los cortes de energía eléctrica y las fallas en las redes de comunicación complican las labores de monitoreo del incremento del caudal del río.
“Necesitamos más que todo linternas, porque no sabemos, a veces se va la luz aquí en Cajatambo, hasta las redes se van”, solicitó.
