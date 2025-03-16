Cajatambo: deslizamiento de tierra y desborde de río afectan a pobladores

El presidente de la Ronda Campesina de la Provincia de Cajatambo, región Lima, Carlos León, reportó que el deslizamiento de tierra y el desborde de un río han causado estragos en puentes peatonales y carrozables, canales de riego y terrenos de forraje de alfalfa.

“Informarle que en la provincia de Cajatambo ha ocurrido un deslizamiento de un cerro ocasionando daños materiales como alfalfas, forrajes y chacras de cultivo, como también cercos, canales de regadío y puentes peatonales y puentes carrozables”, comentó.

El dirigente dijo que el deslizamiento de piedras del cerro Ayar, ocasionadas por las intensas lluvias, registrado ayer en la tarde ha afectado el puente peatonal Cuchichaca, por lo que hay dificultades para desplazarse a otros distritos de la provincia. Además, las bases del puente vehicular Chapil está a punto de colapsar.