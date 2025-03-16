menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Canta: pobladores piden ayuda ante avance de incendio forestal

Rotafono de RPP | Carmen indica que los más afectados serían el ganado vacuno debido a que los pastizales de donde ellos se alimentaban han quedado afectados.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según Eduardo Santillana, el fuego inició ayer a las tres de la tarde en la comunidad de Carhuaz.
Según Eduardo Santillana, el fuego inició ayer a las tres de la tarde en la comunidad de Carhuaz.

Carmen Garcia Julca  y Eduardo Santillana se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y solicitar más unidades de bomberos luego de que un incendio forestal consumiera la parte alta del centro poblado de San Juan de Viscas, distrito de Lachaqui, provincia de Canta.

Según Eduardo Santillana, el fuego inició ayer a las tres de la tarde en la comunidad de Carhuaz y el fuego se propagó a las demás comunidades llegando a San Juan de Viscas. Sin embargo, el señor indicó que solo pudo divisar tres unidades de bomberos lo que complica la situación de varias zonas.

“(Necesitamos) el apoyo de brigadas  o personal especializado dado que las motobombas no han podido ingresar por lo dificultado que está el trayecto al lugar del  incendio”, afirmó Eduardo. 

Te recomendamos
Joven de 22 años necesita examen para diagnosticar tipo de alergia que mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Joven de 22 años necesita examen para diagnosticar tipo de alergia que mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

 Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Carmen indica que los más afectados serían el ganado vacuno como vacas, ovejas y toros debido a que el pastizal de donde ellos se alimentaban quedaron severamente dañados.

Los pobladores hacen un llamado a las autoridades para que puedan ayudar y sumarse para que puedan apagar el fuego debido a que temen que la situación empeore y pueda destruir casas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
RPP Rotafono Canta pobladores
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Arequipa: reportan incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca [VIDEO]

Arequipa: reportan incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca [VIDEO]

 Canta: reportan incendio de camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE

Canta: reportan incendio de camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE

 La Victoria: reportan un incendio en un inmueble en Gamarra [VIDEO]

La Victoria: reportan un incendio en un inmueble en Gamarra [VIDEO]

 Lurín: reportan incendio de código 3 en una fábrica de químicos que está en la Panamericana Sur [VIDEO]

Lurín: reportan incendio de código 3 en una fábrica de químicos que está en la Panamericana Sur [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot