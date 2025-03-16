Canta: pobladores piden ayuda ante avance de incendio forestal

Carmen Garcia Julca y Eduardo Santillana se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y solicitar más unidades de bomberos luego de que un incendio forestal consumiera la parte alta del centro poblado de San Juan de Viscas, distrito de Lachaqui, provincia de Canta.

Según Eduardo Santillana, el fuego inició ayer a las tres de la tarde en la comunidad de Carhuaz y el fuego se propagó a las demás comunidades llegando a San Juan de Viscas. Sin embargo, el señor indicó que solo pudo divisar tres unidades de bomberos lo que complica la situación de varias zonas.

“(Necesitamos) el apoyo de brigadas o personal especializado dado que las motobombas no han podido ingresar por lo dificultado que está el trayecto al lugar del incendio”, afirmó Eduardo.