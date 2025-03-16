Canta: reportan incendio de camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE

A través del Rotafono de RPP, ciudadanos reportaron el incendio de un camión que transportaba ánforas y materiales electorales de la ONPE usados en las Elecciones Generales 2026. El siniestro se reportó en el distrito de Huaros, provincia de Canta, región Lima.

Material para la elección de presidente de la República, parlamentarios andinos, senadores y diputados se quemaron en la ruta Canta-Lima, tal como se observa en los videos y fotos que tuvo acceso el Rotafono de RPP.

El fuego se produjo en la parte posterior del vehículo y avanzó hacia adelante del camión color rojo, destruyendo las cédulas y otros materiales de votaciones usados en los comicios del 7 de junio. Aún se desconoce las causas que generaron el incendio.

Desde la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electores) se informó que el camión traía los materiales electorales de las regiones Huánuco y Pasco a la capital.

El organismo electoral precisó que no se reportaron daños personales y se recaba información sobre el siniestro para difundir un pronunciamiento.