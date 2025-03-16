menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Canta: reportan incendio de camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE

Rotafono de RPP | El material electoral que se quemó era trasladado de las regiones Huánuco y Pasco a Lima. El siniestro ocurrió en el distrito de Huaros, provincia de Canta. La ONPE descarta daños personales.
| | Laura Urbina Saldaña
Desde la ONPE se informó que el camión trasladaba los materiales electorales de las regiones Huánuco y Pasco a Lima.
Desde la ONPE se informó que el camión trasladaba los materiales electorales de las regiones Huánuco y Pasco a Lima.

A través del Rotafono de RPP, ciudadanos reportaron el incendio de un camión que transportaba ánforas y materiales electorales de la ONPE usados en las Elecciones Generales 2026. El siniestro se reportó en el distrito de Huaros, provincia de Canta, región Lima.

Material para la elección de presidente de la República, parlamentarios andinos, senadores y diputados se quemaron en la ruta Canta-Lima, tal como se observa en los videos y fotos que tuvo acceso el Rotafono de RPP.  

El fuego se produjo en la parte posterior del vehículo y avanzó hacia adelante del camión color rojo, destruyendo las cédulas y otros materiales de votaciones usados en los comicios del 7 de junio. Aún se desconoce las causas que generaron el incendio. 

Desde la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electores) se informó que el camión traía los materiales electorales de las regiones Huánuco y Pasco a la capital.

El organismo electoral precisó que no se reportaron daños personales y se recaba información sobre el siniestro para difundir un pronunciamiento.

El fuego se produjo en la parte posterior del vehículo y avanzó hacia adelante, destruyendo las cédulas y otros materiales de las Elecciones Generales.

El fuego se produjo en la parte posterior del vehículo y avanzó hacia adelante, destruyendo las cédulas y otros materiales de las Elecciones Generales.

Te recomendamos
Pasajeros reportan retrasos de vuelos nacionales en el aeropuerto Jorge Chávez

Pasajeros reportan retrasos de vuelos nacionales en el aeropuerto Jorge Chávez

 Surquillo: buscan a perrita Ñaña que se perdió hace cuatro días

Surquillo: buscan a perrita Ñaña que se perdió hace cuatro días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Incendio de material electoral Cédulas electorales Rotafono Canta ONPE Elecciones generales Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Arequipa: reportan incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca [VIDEO]

Arequipa: reportan incendio forestal en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca [VIDEO]

 La Victoria: reportan un incendio en un inmueble en Gamarra [VIDEO]

La Victoria: reportan un incendio en un inmueble en Gamarra [VIDEO]

 Lurín: reportan incendio de código 3 en una fábrica de químicos que está en la Panamericana Sur [VIDEO]

Lurín: reportan incendio de código 3 en una fábrica de químicos que está en la Panamericana Sur [VIDEO]

 Ate: reportan incendio de código 4 en una fábrica de plásticos en la calle San Carlos [VIDEO]

Ate: reportan incendio de código 4 en una fábrica de plásticos en la calle San Carlos [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot