Cercado de Lima: se reportó incendio a la altura del Hospital Mogrovejo [VIDEO]

Usuarios se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que se registra un incendio al costado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), anteriormente llamado Hospital Mogrovejo, ubicado en la cuadra 12 del jirón Áncash, en el Cercado de Lima.

Según la página de los bomberos el siniestro comenzó alrededor de las 9.45 a. m. y por el momento hay seis unidades de los bomberos en la zona. Desde el mismo INCN, confirmaron que el incendio no es en dicho establecimiento; sino al costado de este.

