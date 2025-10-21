Cercado de Lima: se reportó incendio a la altura del Hospital Mogrovejo [VIDEO]

Usuarios se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que se registra un incendio al costado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), anteriormente llamado Hospital Mogrovejo, ubicado en la cuadra 12 del jirón Áncash, en el Cercado de Lima.
Según la página de los bomberos el siniestro comenzó alrededor de las 9.45 a. m. y por el momento hay seis unidades de los bomberos en la zona. Desde el mismo INCN, confirmaron que el incendio no es en dicho establecimiento; sino al costado de este.
Está situación causó pánico en los vecinos del INCN y en las imágenes se ve el humo negro que sale de esta vivienda aledaña. En ese sentido, personal de dicho hospital comenzaron a sacar algunos objetos por temor a que el fuego avance. En el área de los estacionamiento también se ve a mucha gente intentando salir.
Según indicó el INCN, los bomberos fueron al principio a este lugar porque pensaban que era adentro del hospital, pero no fue así. Por lo que, tuvieron que salir y encontrar el recinto donde era el incendio.
RPP llegó al lugar de los hechos y pudo constatar que los bomberos consiguieron controlar el incendio y solamente hubo daños materiales. El comandante Ivan Calvo señaló que son siete casas dañadas y pudieron apagar las llamas rápidamente gracias a sus mangueras.
"No hemos tenido víctimas por inhalación ni quemados... Estas son casas que se hacen en diferentes configuraciones por ser de hechiza", comentó el bombero. Por otro lado, vecinos del lugar comentaron que en las viviendas de esta zona no hay material inflamable o algún almacén. Por esta razón, se pudo controlar el fuego, a diferencias de otros casos.
