menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Cercado de Lima: se reportó incendio a la altura del Hospital Mogrovejo [VIDEO]

Rotafono de RPP | Seis unidades de bomberos llegaron hasta la cuadra 12 del jirón Áncash, en el Cercado de Lima para atender la emergencia y lograron controlar la emergencia rápidamente.
| | Victor Pacheco
Personal del Hospital Mogrovejo ha tomado las precauciones del caso
Personal del Hospital Mogrovejo ha tomado las precauciones del caso | Fuente: Rotafono

Usuarios se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que se registra un incendio al costado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), anteriormente llamado Hospital Mogrovejo, ubicado en la cuadra 12 del jirón Áncash, en el Cercado de Lima.

Según la página de los bomberos el siniestro comenzó alrededor de las 9.45 a. m. y por el momento hay seis unidades de los bomberos en la zona. Desde el mismo INCN, confirmaron que el incendio no es en dicho establecimiento; sino al costado de este.

Vecinos alterador por el incendio

Está situación causó pánico en los vecinos del INCN y en las imágenes se ve el humo negro que sale de esta vivienda aledaña. En ese sentido, personal de dicho hospital comenzaron a sacar algunos objetos por temor a que el fuego avance. En el área de los estacionamiento también se ve a mucha gente intentando salir.

Según indicó el INCN, los bomberos fueron al principio a este lugar porque pensaban que era adentro del hospital, pero no fue así. Por lo que, tuvieron que salir y encontrar el recinto donde era el incendio.

Los bomberos hablaron con RPP y confirmaron que controlaron el incendio
Los bomberos hablaron con RPP y confirmaron que controlaron el incendio | Fuente: Rotafono

Bomberos controlaron el incendio

RPP llegó al lugar de los hechos y pudo constatar que los bomberos consiguieron controlar el incendio y solamente hubo daños materiales. El comandante Ivan Calvo señaló que son siete casas dañadas y pudieron apagar las llamas rápidamente gracias a sus mangueras. 

"No hemos tenido víctimas por inhalación ni quemados... Estas son casas que se hacen en diferentes configuraciones por ser de hechiza", comentó el bombero. Por otro lado, vecinos del lugar comentaron que en las viviendas de esta zona no hay material inflamable o algún almacén. Por esta razón, se pudo controlar el fuego, a diferencias de otros casos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
cercado de lima Incendio hospital mogrovejo instituto nacional de ciencias neurológicas rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que amenaza con destruir casas en Huycho [VIDEO]

Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que amenaza con destruir casas en Huycho [VIDEO]

 Cusco: pobladores reportan que se reavivó el incendio forestal de Huandar Chico en Calca [VIDEO]

Cusco: pobladores reportan que se reavivó el incendio forestal de Huandar Chico en Calca [VIDEO]

 Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que arrasa con pastizales y animales

Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que arrasa con pastizales y animales

 Cusco: manifestantes dan tregua en Machupicchu y los turistas ya pueden retornar a Ollantaytambo [VIDEO]

Cusco: manifestantes dan tregua en Machupicchu y los turistas ya pueden retornar a Ollantaytambo [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot