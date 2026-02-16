menu
Emergencias

Cerro Azul: hallan a un delfín muerto en orilla de la playa Gallardo

Rotafono de RPP | Pescadores artesanales piden la intervención de las autoridades para investigar la causa de su muerte en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete.
| | Laura Urbina Saldaña
El delfín de más de cuatro metros fue encontrado muerto hoy a las 6 de la mañana en la playa Gallardo.
El delfín de más de cuatro metros fue encontrado muerto hoy a las 6 de la mañana en la playa Gallardo.

Pescadores artesanales reportaron el hallazgo de un delfín muerto en el distrito de Cerro Azul, provincia limeña de Cañete.

Ronald Cornejo informó que el delfín de más de cuatro metros fue encontrado hoy a las 6 de la mañana. Además, comentó que el ejemplar tiene rasguños en el cuerpo como si fuera atacado por otros animales o herido durante una faena de pesca.  

“Para reportar un delfín muerto en la playa gallardo km 123. El delfín se encuentra en estado de descomposición”, dijo a RPP.

Los pescadores piden la pronta intervención del Instituto de Mar del Perú (Imarpe) para que puedan investigar lo sucedido y sepultar al animal, a fin de que se evite un foco infeccioso.

Delfín muerto Playa Gallardo Rotafono Cañete Imarpe Senasa
