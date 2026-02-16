Cerro Azul: hallan a un delfín muerto en orilla de la playa Gallardo

Pescadores artesanales reportaron el hallazgo de un delfín muerto en el distrito de Cerro Azul, provincia limeña de Cañete.

Ronald Cornejo informó que el delfín de más de cuatro metros fue encontrado hoy a las 6 de la mañana. Además, comentó que el ejemplar tiene rasguños en el cuerpo como si fuera atacado por otros animales o herido durante una faena de pesca.

“Para reportar un delfín muerto en la playa gallardo km 123. El delfín se encuentra en estado de descomposición”, dijo a RPP.

Los pescadores piden la pronta intervención del Instituto de Mar del Perú (Imarpe) para que puedan investigar lo sucedido y sepultar al animal, a fin de que se evite un foco infeccioso.