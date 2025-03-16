Comas: reportan incendio de gran magnitud en una supuesta fábrica de colchones [VIDEO]

Diferentes usuarios reportaron a través del Rotafono de RPP sobre un incendio de gran magnitud en la avenida Mariano Condorcanqui, a la altura de la avenida San Carlos, en el distrito limeño de Comas. Hay más de 40 camiones de los bomberos que han llegado al lugar y, según vecinos, se trataría de una fábrica de colchones, la cual está al costado de la Granja Villa.

Los testigos de la zona indicaron que el fuego sigue en aumento y los bomberos no se dan abasto. Asimismo, dijeron que escuchan explosiones en el interior y el humo ha cubierto todo el lugar. Otro vecino sostuvo que las llamas emanan olores nauseabundos y preocupa bastante a las familias que viven en los alrededores.



Cabe mencionar que hasta el momento los bomberos u otra autoridad no ha mencionado nada acerca de alguna persona fallecida o herida. Por otro lado, hay muchas fábricas en los alrededores y los vecinos temen que haya un corte del suministro eléctrico.