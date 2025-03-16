menu
Comas: reportan incendio de gran magnitud en una supuesta fábrica de colchones [VIDEO]

Rotafono de RPP | Más de 40 unidades de bomberos se encuentran en el lugar del incendio, el cual se ubica en la avenida Mariano Condorcanqui, en Comas y vecinos exigen más apoyo.
| | Victor Pacheco
Bomberos siguen llegando al lugar y los vecinos se ponen en resguardo
Bomberos siguen llegando al lugar y los vecinos se ponen en resguardo | Fuente: Rotafono

Diferentes usuarios reportaron a través del Rotafono de RPP sobre un incendio de gran magnitud en la avenida Mariano Condorcanqui, a la altura de la avenida San Carlos, en el distrito limeño de Comas. Hay más de 40 camiones de los bomberos que han llegado al lugar y, según vecinos, se trataría de una fábrica de colchones, la cual está al costado de la Granja Villa.

Los testigos de la zona indicaron que el fuego sigue en aumento y los bomberos no se dan abasto. Asimismo, dijeron que escuchan explosiones en el interior y el humo ha cubierto todo el lugar. Otro vecino sostuvo que las llamas emanan olores nauseabundos y preocupa bastante a las familias que viven en los alrededores.

Cabe mencionar que hasta el momento los bomberos u otra autoridad no ha mencionado nada acerca de alguna persona fallecida o herida. Por otro lado, hay muchas fábricas en los alrededores y los vecinos temen que haya un corte del suministro eléctrico.

Las personas que están en las inmediaciones expresaron que hubo explosiones
Las personas que están en las inmediaciones expresaron que hubo explosiones | Fuente: Rotafono

Se pronuncian las entidades

El Ministerio de Salud compartió un comunicado en el cual informa que se trata de un incendio de código 4 y es en un almacén. Asimismo, se indicó que personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se encuentra rumbo a la emergencia con ambulancias para ayudar a las personas afectadas.

Sedapal manifestó que activaron sus protocolos para estos casos y se pusieron a disposición para abastecer de agua al cuerpo general de bomberos. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), por su parte, alertó que los contaminantes del aire producidos por el fuego se desplazarían en los distritos aledaños como Puente Piedra y Carabayllo. Y es que hay mucho humo en el cielo a causa de este incendio.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

