Conflicto Israel-Irán: soldado de raíces peruanas está en Jordania y su madre pide ayuda para que lo evacúen [VIDEO]

Estalló conflicto entre Israel e Irán

La señora relató que su hijo nació en Estados Unidos, pero toda la familia es peruana. Asimismo, dijo que fue a Jordania en la Guardia Nacional, la cual se ocupa de los desastres, orientado más al rubro de las comunicaciones. El problema es que el joven está en medio del enfrentamiento y él no tiene por qué estar ahí.

Su familia hace esta denuncia pública para poder ubicar a Genaro Morales Casimiro y sus demás compañeros, para que sea evacuado y regrese hacia Estados Unidos lo más rápido posible, ya que la situación entre Irán e Israel se intensifica conforme pasan las horas y podría escalar bélicamente.

La madre de familia dijo que, a pesar de estar ahí en Jordania, los militares como su hijo desconocen la situación. "No tienen mucha información. Yo hablo con mi hijo y me dice: "mamá, yo no se, no tengo idea de lo que está pasando", sostuvo. Por eso, hace este llamado a todas las entidades correspondientes, nacionales o estadounidenses.