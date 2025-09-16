Cusco: manifestantes dan tregua en Machupicchu y los turistas ya pueden retornar a Ollantaytambo [VIDEO]

Se reabre el pase en Machupicchu

La Defensoría del Pueblo informó que los manifestantes ubicados en el sector Coriwayrachina iniciaron una tregua de 18 horas y solamente darán paso a los trenes de Machupicchu hacia Ollantaytambo, así lo confirmó Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco para RPP.

Esta tregua que durará hasta las 8.00 a. m. de este miércoles 17 de septiembre permitirá que los turistas salgan de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo. Sin embargo, las personas que están varadas de Ollantaytambo a Machupicchu. El vocero añadió que todo dependerá de la cómo irá la mesa de diálogo entre autoridades de Cusco y miembros del Ejecutivo.

Por otro lado, comentó que la vía dañada que está ubicada a la altura del kilómetro 83 en la vía del distrito de Ollantaytambo hacia Machupicchu fue reparada; es decir, no hay un hueco ahí y ya está totalmente operativa.