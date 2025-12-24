Cusco: huaico tras intensas lluvias en el sector de Huaynapata bloquea carretera en La Convención [VIDEO]

Viviendas afectadas y decenas de pasajeros varados desde hace varias horas, tras intensas lluvias que inundaron la carretera en la ruta Quillabamba – Echarati y provocaron un huaico en el sector de Huaynapata, ubicado en la provincia de La Convención, en la región del Cusco.
Un ciudadano que estaba en esta zona en el distrito de Echarati compartió fotos y videos de este desastre natural y recalcó que no hubo pérdidas humanas, pero si varias viviendas dañadas. Asimismo, comentó que ya hubo un aluvión el pasado 15 de diciembre y hoy, miércoles 24 de diciembre hubo otro.
El ciudadano comentó que el puente construido en este lugar quedó sepultado totalmente por barro y no hay tránsito alguno. Por eso, hace un pedido de ayuda a Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional (PVN) para que se haga cargo de la estructura; así como, a las autoridades respectivas.
Olga Serrano Carbajal, presidenta de la comunidad de La Calzada, se pronunció al respecto de este huaico en la quebrada de Huaynapata y mostró su indignación debido a la inacción de parte de las autoridades. Y es que indicó que desde hace varios meses pidieron la descolmatación y el encauce de la quebrada, pues ya hubo huaicos anteriormente.
Por dicha razón, exige que Provias vaya de inmediato a la zona a hacer las inspecciones necesarias y comiencen los trabajos, antes de que suceda una tragedia. Además, dijo que los vecinos se dieron cuenta y previnieron estos sucesos, y dieron aviso a la gente. Sin embargo, no pueden hacer nada para evitar una tragedia en caso haya otro aluvión.
