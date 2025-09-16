Cusco: turistas piden ayuda tras estar más de 15 horas varados en la estación de Machu Picchu [VIDEO]

Totalmente afectado por no poder visitar Machu Picchu

Francisco Villalobos señaló que se han visto muy afectados por este incidente, ya que han perdido reservas de hoteles y paquetes turísticos. Asimismo, afirmó que la única opción que le han brindado es retornar caminando por la ruta alterna Santa Teresa Hidroeléctrica.

“Salió un tren de Peru Rail a las 10 pm aproximadamente pero solo llevó a algunos locales (turistas) y muy pocos turistas que estaban esperando su tren desde las 8 am (...) Por ahora, la única solución propuesta es irse caminando hacia la hidroeléctrica”, sostuvo el turista.

