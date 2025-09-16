Cusco: turistas piden ayuda tras estar más de 15 horas varados en la estación de Machu Picchu [VIDEO]

Confusión y caos es lo que encontraron Francisco Villalobos y su enamorada, naturales de México, quienes decidieron viajar a Perú para pasar unas vacaciones. Sin embargo, no imaginaron que estarían más de 15 horas varados en la estación de Machu Picchu, en el Cusco.
A través del Rotafono de RPP, el señor de 37 años precisó que ellos están estancados en esta ciudad cusqueña desde la tarde del último lunes 15 de setiembre. Ellos decidieron esperar en la zona debido a que les informaron que iba a llegar un tren. Tras varias horas, arribó, pero no pudieron embarcar debido a la aglomeración de personas en la zona.
“El pasado 14 de setiembre, llegamos a Aguas Calientes, esto fue por vías del tren, alrededor de las 6.00 p. m., todo parecía funcionar con normalidad. Sin embargo, al día siguiente en nuestra visita a Machu Picchu, el guía nos advirtió sobre un paro en la zona y nos recomendó que regresaramos cuanto antes a la estación para verificar el estatus”, afirmó el ciudadano.
Francisco Villalobos señaló que se han visto muy afectados por este incidente, ya que han perdido reservas de hoteles y paquetes turísticos. Asimismo, afirmó que la única opción que le han brindado es retornar caminando por la ruta alterna Santa Teresa Hidroeléctrica.
“Salió un tren de Peru Rail a las 10 pm aproximadamente pero solo llevó a algunos locales (turistas) y muy pocos turistas que estaban esperando su tren desde las 8 am (...) Por ahora, la única solución propuesta es irse caminando hacia la hidroeléctrica”, sostuvo el turista.
