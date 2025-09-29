Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que amenaza con destruir casas en Huycho [VIDEO]

Miguel De Plácido se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir que el incendio forestal, que se registra desde el domingo 28 de septiembre, amenaza con llegar a las viviendas en el centro poblado de Huycho, ubicado en el distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba, en la región Cusco.

El fuego está consumiendo con rapidez la vegetación del cerro y temen que se destruyan al menos 10 viviendas del Valle de Los Incas, que se ubican a 100 metros del incendio, según contó Miguel.

“Por favor, el incendio es grande. El fuego está bajando muy rápido, tal vez los bomberos están en otro sector, pero hay que priorizar las viviendas de Huycho”, solicitó.

Una brigada de pobladores y otra de bomberos combaten el fuego con trapos y baldes que no tienen agua, precisó Miguel. “Hay pocos bomberos y no hay agua”, lamentó.

Ante la falta del recurso hídrico, los habitantes del centro poblado de Huycho hacen un llamado a las autoridades para que abastezcan de los equipos y agua para controlar la emergencia.