Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que arrasa con pastizales y animales

Rotafono de RPP | Comuneros de Parcco, en la provincia de Paruro, solicitan apoyo para apagar el fuego que se inició hace tres días. Por ahora intentar controlar el incendio con frazadas y ramas.
| | Laura Urbina Saldaña
"La gente es muy pobre y está perdiendo todo. El incendio está por llegar a la zona de las vicuñas", advierten comuneros.

Pobladores de la comunidad campesina de Parcco, en el distrito de Accha, provincia cusqueña de Paruro, piden urgente ayuda para sofocar un incendio forestal que se registra hace tres días y que ha causado la quema de pastizales y de animales. 

Erlic Gamarra, comunero de Parcco, dijo que advirtió que los pobladores arriesgan sus vidas cuando intentan apagar el fuego con ramas y frazadas mojadas, por lo que solicita la intervención del Gobierno Regional de Cusco y de los gobiernos locales para que puedan extinguir el incendio. 

“El gobierno regional no nos atiende, hay varios animales y muertos, requerimos ayuda”, clamó  Erlic Gamarra, quien comentó que el incendio está por llegar a la reserva de vicuñas.

“La gente es muy pobre y está perdiendo todo. Y el incendio está por llegar a la zona de las vicuñas”, alertó. 

Erlic Gamarra indicó que el fuego ha destruido al menos 800 hectáreas de pastizales y sembríos, pero no cuentan con agua ni las herramientas para controlar la emergencia. 

Los comuneros piden la ayuda de la Presidencia de la República y de los ministerios del Interior y de Defensa para que envíen agentes que puedan evacuar a los pobladores y mitigar el fuego. 

“Hacemos un llamado con desesperación. No tenemos gente, necesitamos agua y alimentos para los comuneros que están apagando el fuego. Podemos controlar el fuego, el viento y el pasto seco nos ganan. No se puede apagar, el fuego ya consumió más de 800 hectáreas”, dijo el comunero. 

Piden urgente ayuda para sofocar un incendio forestal que se registra hace tres días en la comunidad campesina de Parcco.
Piden urgente ayuda para sofocar un incendio forestal que se registra hace tres días en la comunidad campesina de Parcco.

Gobierno Regional de Cusco responde

Miguel Osco, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, Miguel Oscco Abarca, informó que el Gobierno Regional de Cusco ha enviado ayuda humanitaria, bomberos y brigadistas para la Comunidad Campesina de Parcco para atender la emergencia. 

El funcionario dijo que el incendio se habría generado debido a la limpieza de los sembríos que suelen realizar los comuneros. 

Hay que indicar que en lo que va del año se han reportado más de 250 incendios forestales. 

El Gobierno Regional de Cusco ha enviado ayuda humanitaria, bomberos y brigadistas para la Comunidad Campesina de Parcco para atender la emergencia.
El Gobierno Regional de Cusco ha enviado ayuda humanitaria, bomberos y brigadistas para la Comunidad Campesina de Parcco para atender la emergencia.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
