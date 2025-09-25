Cusco: piden ayuda para sofocar incendio forestal que arrasa con pastizales y animales

Pobladores de la comunidad campesina de Parcco, en el distrito de Accha, provincia cusqueña de Paruro, piden urgente ayuda para sofocar un incendio forestal que se registra hace tres días y que ha causado la quema de pastizales y de animales.
Erlic Gamarra, comunero de Parcco, dijo que advirtió que los pobladores arriesgan sus vidas cuando intentan apagar el fuego con ramas y frazadas mojadas, por lo que solicita la intervención del Gobierno Regional de Cusco y de los gobiernos locales para que puedan extinguir el incendio.
“El gobierno regional no nos atiende, hay varios animales y muertos, requerimos ayuda”, clamó Erlic Gamarra, quien comentó que el incendio está por llegar a la reserva de vicuñas.
“La gente es muy pobre y está perdiendo todo. Y el incendio está por llegar a la zona de las vicuñas”, alertó.
Erlic Gamarra indicó que el fuego ha destruido al menos 800 hectáreas de pastizales y sembríos, pero no cuentan con agua ni las herramientas para controlar la emergencia.
Los comuneros piden la ayuda de la Presidencia de la República y de los ministerios del Interior y de Defensa para que envíen agentes que puedan evacuar a los pobladores y mitigar el fuego.
“Hacemos un llamado con desesperación. No tenemos gente, necesitamos agua y alimentos para los comuneros que están apagando el fuego. Podemos controlar el fuego, el viento y el pasto seco nos ganan. No se puede apagar, el fuego ya consumió más de 800 hectáreas”, dijo el comunero.
Miguel Osco, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, Miguel Oscco Abarca, informó que el Gobierno Regional de Cusco ha enviado ayuda humanitaria, bomberos y brigadistas para la Comunidad Campesina de Parcco para atender la emergencia.
El funcionario dijo que el incendio se habría generado debido a la limpieza de los sembríos que suelen realizar los comuneros.
Hay que indicar que en lo que va del año se han reportado más de 250 incendios forestales.
