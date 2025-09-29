Cusco: pobladores reportan que se reavivó el incendio forestal de Huandar Chico en Calca [VIDEO]

Una llovizna en la mañana hizo que los incendios forestales registrados en Cusco puedan controlarse, según pudo conocer RPP a través de diferentes vecinos de esta región. Tanto el del centro poblado Huycho, ubicado en la provincia de Urubamba como el del pueblo de Huandar Chico, situado en la provincia de Calca.

Sin embargo, horas más tarde otros pobladores como Hugo Xenón Tejada se volvieron a contactar con el Rotafono de RPP para indicar que el fuego se reavivó en el cerro del centro poblado de Huandar Chico, que está Calca y cerca a Urubumba. El señor hace un pedido público de ayuda, ya que los bomberos ya se fueron y aún no han llegado al lugar.

El ciudadano comentó que su casa estuvo por quemarse, pero se expuso al fuego y junto a más personas lograron apagarlo y no entró. Asimismo, dijo que los pastizales están siendo arrasados; es decir, toda la flora y fauna del lugar son consumidos totalmente por las llamas.

"Está que se quema todo el cerro, se ha extendido varias cantidades de hectáreas", agregó el señor Xenón. Del mismo modo, manifestó que hay familias que viven cerca al cerro que está ardiendo y exige que autoridades manden equipos especializados, pues necesitan agua y medicamentos. Además, teme mucho por los animales que viven ahí.

