Cusco: pobladores reportan que se reavivó el incendio forestal de Huandar Chico en Calca [VIDEO]

Una llovizna en la mañana hizo que los incendios forestales registrados en Cusco puedan controlarse, según pudo conocer RPP a través de diferentes vecinos de esta región. Tanto el del centro poblado Huycho, ubicado en la provincia de Urubamba como el del pueblo de Huandar Chico, situado en la provincia de Calca.
Sin embargo, horas más tarde otros pobladores como Hugo Xenón Tejada se volvieron a contactar con el Rotafono de RPP para indicar que el fuego se reavivó en el cerro del centro poblado de Huandar Chico, que está Calca y cerca a Urubumba. El señor hace un pedido público de ayuda, ya que los bomberos ya se fueron y aún no han llegado al lugar.
El ciudadano comentó que su casa estuvo por quemarse, pero se expuso al fuego y junto a más personas lograron apagarlo y no entró. Asimismo, dijo que los pastizales están siendo arrasados; es decir, toda la flora y fauna del lugar son consumidos totalmente por las llamas.
"Está que se quema todo el cerro, se ha extendido varias cantidades de hectáreas", agregó el señor Xenón. Del mismo modo, manifestó que hay familias que viven cerca al cerro que está ardiendo y exige que autoridades manden equipos especializados, pues necesitan agua y medicamentos. Además, teme mucho por los animales que viven ahí.
Vecinos del centro poblado de Huycho, ubicado en el distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba, región Cusco reportó a través del Rotafono de RPP que hay un incendio forestal en el cerro de esta zona desde el mediodía de hoy, domingo 28 de septiembre.
María José Albán comentó que el incendio está muy fuerte y las llamas siguen ardiendo por toda la falda del cerro. Por esta razón, está consumiendo toda la vegetación del lugar y temen que siga expandiéndose y lleguen a las casas.
Por ello, hacen esta denuncia pública para que vayan los bomberos y las autoridades correspondientes manden a equipos especiales para apagar, dado que el fuego está aún en una zona alta de este pueblo.
Juanita Pacheco es una ciudadana que vive cerca del centro poblado Huandar Chico, situado en el distrito y provincia de Calca. Ella dio a conocer que hay otro incendio forestal en esta zona desde esta mañana. La ciudadana fue a colaborar junto a otros compañeros con los bomberos con alimentos y bebidas, pues no se dan abasto.
La mujer relató que sabe también del incendio en Huycho y que hay personas de esta comunidad que están preocupados por ello. Sin embargo, sostuvo que necesitan más apoyo de las autoridades porque el fuego sigue extendiéndose y creen que podría avanzar hasta las casas.
Otra persona declaró que este incendio forestal del Valle Sagrado empezó a las 5.30 a. m. aproximadamente, pero que si los bomberos llegaban a tiempo se podía haber apagado porque era controlable. Sin embargo, insistió en que falta personal del cuerpo porque son muy pocos. Por eso, exhortó a que manden especialistas y equipos para llegar al lugar.
