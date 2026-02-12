Huachipa: reportan incendio de gran proporción en almacén de aerosoles

Ciudadanos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar un incendio de gran proporción en un almacén de aerosoles, a la espalda de la municipalidad de Huachipa, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.
El depósito se ubica en el jirón Los Tucanes, a la espalda de la municipalidad de Santa María de Huachipa.
Testigos informan que los trabajadores del establecimiento salieron corriendo tras las explosiones que se registraron durante el incendio. No se reportan heridos.
En la zona 16 unidades de los bomberos atienden la emergencia.
El Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, desplegó de inmediato tres ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica oportuna a los afectados.
El SAMU se mantiene en alerta, a fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.
El Seguro Social de Salud (EsSalud) informa que una ambulancia con personal asistencial del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia se está dirigiendo a la zona del siniestro para brindar atención médica a personas que resulten afectadas y, de ser necesario, trasladarlas a hospitales.
Asimismo, el Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho de la Red Prestacional Almenara, el nosocomio de EsSalud más cercano al punto del incendio, tiene todo dispuesto para recibir a posibles heridos. Igualmente, otros establecimientos de la seguridad social de la zona este de Lima están alertas para lo mismo.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.