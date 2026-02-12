Huachipa: reportan incendio de gran proporción en almacén de aerosoles

Ciudadanos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar un incendio de gran proporción en un almacén de aerosoles, a la espalda de la municipalidad de Huachipa, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

El depósito se ubica en el jirón Los Tucanes, a la espalda de la municipalidad de Santa María de Huachipa.

Testigos informan que los trabajadores del establecimiento salieron corriendo tras las explosiones que se registraron durante el incendio. No se reportan heridos.

En la zona 16 unidades de los bomberos atienden la emergencia.