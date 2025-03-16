Huancavelica: pobladores de Huaytará temen derrumbe de cerro Runayoc

Pobladores reportaron, a través del Rotafono de RPP, su temor por los constantes derrumbes del cerro Runayoc, situado, en el distrito de Huaytará, en la región Huancavelica.

Magdalena Huamán contó que hace dos semanas los deslizamientos se registran con frecuencia. Indicó que cada 15 minutos o media hora, observan la caída de piedras y la salida de humo, como si fuera un volcán.

Los pobladores se encuentran preocupados y piden la ayuda del Gobierno Regional o Central para que se designen profesionales competentes, acudan a Huaytará y expliquen este fenómeno.

“La población está asustada, no sabemos qué está pasando con el cerro Runayoc. Hay comentarios de que puede ser un volcán. Estamos asustados porque cada día se desliza con más fuerza. Hay momentos que sale como humo y caen piedras. Queremos saber qué está sucediendo para poder evacuar o tranquilizarnos”, detalló Magdalena.

El cerro Runayoc se encuentra cerca de viviendas, un estadio, un jardín de niños y de la carretera Libertadores, la cual podría ser bloqueada de ocurrir un deslizamiento, indicaron los pobladores.