menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Huancavelica: pobladores de Huaytará temen derrumbe de cerro Runayoc

Rotafono de RPP | Vecinos explicaron que hace dos semanas los deslizamientos se registran con frecuencia e incluso ven que de las grietas del cerro sale humo en el distrito de Huaytará.
| | Laura Urbina Saldaña
“La población está asustada, no sabemos qué está pasando con el cerro Runayoc
“La población está asustada, no sabemos qué está pasando con el cerro Runayoc", expresó una pobladora. | Fuente: Rotafono

Pobladores reportaron, a través del Rotafono de RPP, su temor por los constantes derrumbes del cerro Runayoc, situado, en el distrito de Huaytará, en la región Huancavelica.  

Magdalena Huamán contó que hace dos semanas los deslizamientos se registran con frecuencia. Indicó que cada 15 minutos o media hora, observan la caída de piedras y la salida de humo, como si fuera un volcán.

Los pobladores se encuentran preocupados y piden la ayuda del Gobierno Regional o Central para que se designen profesionales competentes, acudan a Huaytará y expliquen este fenómeno. 

“La población está asustada, no sabemos qué está pasando con el cerro Runayoc. Hay comentarios de que puede ser un volcán. Estamos asustados porque cada día se desliza con más fuerza. Hay momentos que sale como humo y caen piedras. Queremos saber qué  está sucediendo para poder evacuar o tranquilizarnos”, detalló Magdalena.

El cerro Runayoc se encuentra cerca de viviendas, un estadio, un jardín de niños y de la carretera Libertadores, la cual podría ser bloqueada de ocurrir un deslizamiento, indicaron los pobladores.

Pobladores de Huaytará piden que les expliquen qué está sucediendo para poder evacuar o tranquilizarse.
Pobladores de Huaytará piden que les expliquen qué está sucediendo para poder evacuar o tranquilizarse. | Fuente: Cortesía.
Te recomendamos
Áncash: vecinos de Huarmey piden que se reanude obras de alcantarillado paralizadas hace ocho años | agua

Áncash: vecinos de Huarmey piden que se reanude obras de alcantarillado paralizadas hace ocho años | agua

 Moyobamba: piden urgente traslado de bebé con mal congénito a Lima

Moyobamba: piden urgente traslado de bebé con mal congénito a Lima

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Cerro Runayoc
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Callao: reportan incendio de gran magnitud en Pachacútec en Ventanilla [VIDEO]

Callao: reportan incendio de gran magnitud en Pachacútec en Ventanilla [VIDEO]

 Rímac: derrumbe de pared de vivienda aplastó a menor de 12 años mientras dormía [VIDEO]

Rímac: derrumbe de pared de vivienda aplastó a menor de 12 años mientras dormía [VIDEO]

 Cusco: pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal iniciado hace cuatro días

Cusco: pobladores piden ayuda para apagar incendio forestal iniciado hace cuatro días

 Huacho: agricultores piden urgente ayuda tras desborde de varios canales de riego [VIDEO]

Huacho: agricultores piden urgente ayuda tras desborde de varios canales de riego [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot