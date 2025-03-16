Huancavelica: reportan incendio forestal en el anexo del centro poblado Antacancha [VIDEO]

Noé Ramirez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un incendio forestal en el anexo del centro poblado Antacancha, ubicado en el distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica. El señor comentó que el fuego inició al promediar las 10.00 a. m. de hoy, lunes 18 de agosto.
El ciudadano no sabe cómo empezó el incendio, pero indicó que las llamas se están propagando rápidamente y la comunidad que vive en esta zona se encuentra con mucho miedo. Asimismo, relató que el pastizal ha sido arrasado completamente; así como, las diversas plantas que hay en este lugar.
Por dicha razón, las familias que viven ahí hacen un pedido público de ayuda a las autoridades para que atiendan esta emergencia. Cabe mencionar que es una zona alejada y de difícil acceso; por eso, exigen que acudan lo antes posible, incluso declaró que es un lugar turístico.
También, comentó que en Antacancha no hay señal de telefonía ni Internet; por ello, no se han podido comunicar con los bomberos y demás entidades como Defensa Civil. Además, resaltó que la gran cantidad de pobladores se dedica a la ganadería, la cual ha sido quemada por el fuego.
"El cerro se ha quemado y hasta el momento aún sigue avanzando el fuego. Había pobladores incluso que estuvieron tratando de apagar, pero no pudieron", agregó el señor Noé Ramirez.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.