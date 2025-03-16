Huancavelica: reportan incendio forestal en el anexo del centro poblado Antacancha [VIDEO]

Noé Ramirez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un incendio forestal en el anexo del centro poblado Antacancha, ubicado en el distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica. El señor comentó que el fuego inició al promediar las 10.00 a. m. de hoy, lunes 18 de agosto.

El ciudadano no sabe cómo empezó el incendio, pero indicó que las llamas se están propagando rápidamente y la comunidad que vive en esta zona se encuentra con mucho miedo. Asimismo, relató que el pastizal ha sido arrasado completamente; así como, las diversas plantas que hay en este lugar.

Por dicha razón, las familias que viven ahí hacen un pedido público de ayuda a las autoridades para que atiendan esta emergencia. Cabe mencionar que es una zona alejada y de difícil acceso; por eso, exigen que acudan lo antes posible, incluso declaró que es un lugar turístico.