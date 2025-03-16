Huancayo: productores acuícolas denuncian muerte de más de 500 mil truchas en cuenca del río Yuracyacu [VIDEO]

La población de la comunidad de San Balvin, ubicado en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, en la región Junín se encuentra desesperada e indignada, ya que denuncian una posible contaminación del río Yuracyacu. Un señor de esta comunidad se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar este desastre ambiental.

Fueron los productores acuícolas de este centro poblado los que denunciaron la muerte de más de 500 mil truchas; es decir, un aproximado de 80 toneladas, de siete piscigranjas diferentes, las cuales están a lo largo de la cuenta del río Yuracyacu.

El ciudadano que reportó el caso indicó que la zona afectada es donde hay piscigranjas, en la cual se cría y cultiva peces y otros organismos acuáticos. El pueblo de San Balvin vive de la agricultura y consumen el agua de este río. Asimismo, dijo que son productores de palto, maíz, frijol y todos son productos de exportación.