Huancayo: productores acuícolas denuncian muerte de más de 500 mil truchas en cuenca del río Yuracyacu [VIDEO]

La población de la comunidad de San Balvin, ubicado en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, en la región Junín se encuentra desesperada e indignada, ya que denuncian una posible contaminación del río Yuracyacu. Un señor de esta comunidad se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar este desastre ambiental.
Fueron los productores acuícolas de este centro poblado los que denunciaron la muerte de más de 500 mil truchas; es decir, un aproximado de 80 toneladas, de siete piscigranjas diferentes, las cuales están a lo largo de la cuenta del río Yuracyacu.
El ciudadano que reportó el caso indicó que la zona afectada es donde hay piscigranjas, en la cual se cría y cultiva peces y otros organismos acuáticos. El pueblo de San Balvin vive de la agricultura y consumen el agua de este río. Asimismo, dijo que son productores de palto, maíz, frijol y todos son productos de exportación.
Miles de ejemplares de truchas aparecieron muertas la mañana de este último lunes | Fuente: Rotafono
RPP pudo conocer que en la mañana de este último lunes 17 de abril encontraron todas las pozas colapsadas y los peces sin vida. Además, el agua presentaba una coloración blanquecina y había otras truchas silvestres también muertas en la orilla del río de Huancayo mencionado anteriormente. Por eso, los productores sospechan se trató de una contaminación.
Rubén Quinto Guerra, productor acuícola de la zona, sostuvo que la afectación fue total y que se perdió toda la producción, la cual tenía una inversión superior a dos millones de soles. El señor se mostró devastado por la situación que se vive ahí e hizo un llamado a las autoridades correspondientes.
Miembros de la Policía y del Ministerio Público fueron al lugar de los hechos para hacer las averiguaciones respectivas. Por su parte, el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe, dispuso la suspensión temporal del uso del agua del río Yuracyacu para riego como medida preventiva y recomendó evitar el contacto con la misma.
Este población vive casi enteramente de la producción de truchas | Fuente: Rotafono
Del mismo modo, solicitó la intervención de la Autoridad Nacional del Agua y del OEFA para que también hagan sus propias investigaciones. Mientras tanto, las diligencias continúan su curso y los productores afectados esperan los resultados que permitan saber qué pasó.
El hombre que hizo la denuncia a través del Rotafono aseguró que la comunidad corre el riesgo de desaparecer si el río sigue contaminado y no se hace nada para limpiarlo. Por otro lado, acusan directamente a una minera que opera en la parte alta del valle de Pariahuanca y exigen que también sea investigada.
Los productores acuícolas están sumamente preocupados por esta situación | Fuente: Rotafono
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