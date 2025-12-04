Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

Franklin Diego Castro, regidor de la Municipalidad Distrital de Chaglla, en la región Huánuco, informó que un huaico causado por las lluvias intensas ha sepultado a viviendas, vehículos y cultivos en el centro poblado de Muña.

El huaico destruyó anoche tres viviendas, las cuales quedaron completamente sepultadas, mientras que 10 casas más resultaron afectadas.

“El huaico ha enterrado tres viviendas y hay como 10 viviendas afectadas. Las familias que vivían huyeron sin nada, no pudieron sacar sus cosas. Necesitamos la ayuda humanitaria, la municipalidad está ayudando a rescatar los bienes de las familias afectadas, pero se requiere el apoyo de la región”, explicó.

Los pobladores se vieron obligados a huir sin poder rescatar ninguna de sus pertenencias ante la rapidez del deslizamiento. Además, se han reportado dos heridos.

El huaico también ha arrasado con motocicletas y motocargueros, y con la plantación de palto y frejol.