Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

Rotafono de RPP | Las intensas lluvias causaron daños en el distrito de Chaglla. Hay más de 10 familias afectadas que piden ayuda.
| | Laura Urbina Saldaña
Los pobladores de Muña se vieron obligados a huir sin poder rescatar ninguna de sus pertenencias.

Los pobladores de Muña se vieron obligados a huir sin poder rescatar ninguna de sus pertenencias. | Fuente: Rotafono

Franklin Diego Castro, regidor de la Municipalidad Distrital de Chaglla, en la región Huánuco, informó que un huaico causado por las lluvias intensas ha sepultado a viviendas, vehículos y cultivos en el centro poblado de Muña.

El huaico destruyó anoche tres viviendas, las cuales quedaron completamente sepultadas, mientras que 10 casas más resultaron afectadas.

“El huaico ha enterrado tres viviendas y hay como 10 viviendas afectadas. Las familias que vivían huyeron sin nada, no pudieron sacar sus cosas. Necesitamos la ayuda humanitaria, la municipalidad está ayudando a rescatar los bienes de las familias afectadas, pero se requiere el apoyo de la región”, explicó.  

Los pobladores se vieron obligados a huir sin poder rescatar ninguna de sus pertenencias ante la rapidez del deslizamiento. Además, se han reportado dos heridos.

El huaico también ha arrasado con motocicletas y motocargueros, y con la plantación de palto y frejol.  

El huaico sepultó 3 viviendas, mientras que 10 casas más resultaron afectadas en el centro poblado de Muña.
El huaico sepultó 3 viviendas, mientras que 10 casas más resultaron afectadas en el centro poblado de Muña. | Fuente: Rotafono

Piden ayuda humanitaria 

El concejal Franklin Diego Castro hace un llamado urgente para solicitar ayuda humanitaria, ya que las familias lo han perdido todo.

“Hemos podido estar ahí con las brigadas comunitarias, pero aun así hay pérdidas materiales que se ha podido verificar. Los pobladores del centro poblado de Muña, pedimos ayuda”, solicitó.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Huaico en Muña Intensas lluvias en Chaglla Rotafono Huánuco Emergencia por huaico
