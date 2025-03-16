Huánuco: pasajeros varados piden ayuda tras huaicos y derrumbes en Ambo [VIDEO]

Pasajeros piden ayuda para que se restablezca el tránsito en la carretera Central que conecta los distritos de Huánuco y Ambo, luego de que se quedaran varados tras deslizamientos de piedras y huaicos a consecuencia de las intensas lluvias.

A través del Rotafono de RPP, Ervil Céspedes advierten que hay larga una fila de buses en la vía camino a Huánuco, quienes se han quedado varados desde anoche en el sector de San Rafael, provincia de Ambo, en la carretera Central.

“Por favor, necesitamos ayuda de las autoridades hay una fila interminable de buses en la carretera camino a Huánuco por deslizamientos, estamos más de 8 horas detenidos. Hay familias niños sin comida. Solo retransmitan al MTC que manden tractores y comida”, dijo

Las autoridades han identificado al menos cuatro puntos críticos con caída de rocas y activación de quebradas, lo que ha restringido el paso vehicular en esta vía.

Otros viajeros dijeron que anoche se reportaron tres huaicos en San Rafael, por lo que solicitan que se limpie la zona, ya que hay solo una maquinaria.

Las autoridades recomendaron a los transportistas evitar la ruta mientras duren los trabajos y mantenerse atentos, ya que los suelos saturados incrementan el riesgo de nuevos deslizamientos.