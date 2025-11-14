Huánuco: piden ayuda al Minsa tras inundación de puesto de salud por lluvias

Se ha suspendido la atención de los pacientes en el puesto de salud Pueblo Nuevo, en el distrito de Rupa Rupa, región Huánuco, debido a que las intensas lluvias inundaron el establecimiento de salud, dañando su infraestructura y los equipos médicos el último martes 12 de noviembre.

El personal solicita ayuda a la Dirección Regional de Salud de Huánuco y al Ministerio de Salud, pues el mobiliario y las congeladoras donde se almacenan las vacunas están deteriorados debido a que el agua ingresó a todos los ambientes.

Los afectados informaron que aún no se puede trabajar en el lugar debido a las malas condiciones del puesto de salud, ya que aún hay humedad en el local.

“No estamos brindando atención y esto perjudica a los usuarios, ya que somos el único puesto de salud 1-2 que atiende a 26 caseríos”, dijo una profesional.