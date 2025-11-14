menu
Huánuco: piden ayuda al Minsa tras inundación de puesto de salud por lluvias

Rotafono de RPP | Personal ha suspendido la atención debido a que el mobiliario, los equipos y congeladoras se han malogrado tras el aniego en el distrito de Rupa Rupa, región Huánuco.
| | Laura Urbina Saldaña
Puesto de salud Pueblo Nuevo, en el distrito de Rupa Rupa, presenta daños tras inundación.
Puesto de salud Pueblo Nuevo, en el distrito de Rupa Rupa, presenta daños tras inundación. | Fuente: Rotafono

Se ha suspendido la atención de los pacientes en el puesto de salud Pueblo Nuevo, en el distrito de Rupa Rupa, región Huánuco, debido a que las intensas lluvias inundaron el establecimiento de salud, dañando su infraestructura y los equipos médicos el último martes 12 de noviembre.  

El personal solicita ayuda a la Dirección Regional de Salud de Huánuco y al Ministerio de Salud, pues el mobiliario y las congeladoras donde se almacenan las vacunas están deteriorados debido a que el agua ingresó a todos los ambientes. 

Los afectados informaron que aún no se puede trabajar en el lugar debido a las malas condiciones del puesto de salud, ya que aún hay humedad en el local.  

“No estamos brindando atención y esto perjudica a los usuarios, ya que somos el único puesto de salud 1-2 que atiende a 26 caseríos”, dijo una profesional. 

Personal solicita ayuda a la Dirección Regional de Salud de Huánuco y al Minsa.
Personal solicita ayuda a la Dirección Regional de Salud de Huánuco y al Minsa. | Fuente: Rotafono

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta roja de corto plazo en la región Huánuco por posible activación de quebradas.

El organismo recomendó a la población alejarse de la ribera de los ríos y evitar cruzar a pie corrientes de agua que superen las rodillas. 

Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

