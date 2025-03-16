Huánuco: pobladores piden ayuda tras derrumbe en carretera que los dejó incomunicados hace un mes

Aynor cuenta que las maquinarias enviadas por Provías pudieron ir a la zona, pero hasta el momento no se logra reabrir el camino, por lo tanto, los pobladores no pueden enviar sus productos para venta a la costa ni recibir alimentos.

“Desde el cinco de marzo que ocurrieron todos estos derrumbes, no hay pase, estamos incomunicados vía terrestre, la provincia de Huacaybamba, es amplia con aproximadamente de 28 a 30 mil habitantes (...) toda la población está desabastecida”, afirmó Ayrnor.