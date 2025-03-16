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Huánuco: pobladores piden ayuda tras derrumbe en carretera que los dejó incomunicados hace un mes

Rotafono de RPP | Aynor Vidal cuenta que los productos de venta hacia la costa como palta, papa y papaya también se están echando a perder en la provincia Huacaybamba, en la región de Huánuco.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aynor Vidal Espinoza pide ayuda para restablecer el pase en la carretera Interoceánica.
Aynor Vidal Espinoza pide ayuda para restablecer el pase en la carretera Interoceánica.

Aynor Vidal Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que un derrumbe de rocas y piedras tras las fuertes lluvias en la carretera Interoceánica, en el límite de las provincias de Huacaybamba, en Huánuco, y Huari, en la región de Áncash, los ha dejado sin la posibilidad de transportarse hace un mes. 

Según Aynor, las lluvias comenzaron a inicios de años; sin embargo, el cinco de marzo último se registró un deslizamiento en un sector de la carretera Interoceánica, a la altura del puente Copuma, y los pobladores de la provincia de Huacaybamba se quedaron incomunicados vía terrestre.

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Aynor cuenta que las maquinarias enviadas por Provías pudieron ir a la zona, pero hasta el momento no se logra reabrir el camino, por lo tanto, los pobladores no pueden enviar sus productos para venta a la costa ni recibir alimentos.

“Desde el cinco de marzo que ocurrieron todos estos derrumbes, no hay pase, estamos incomunicados vía terrestre, la provincia de Huacaybamba, es amplia con aproximadamente de 28 a 30 mil habitantes (...) toda la población está desabastecida”, afirmó Ayrnor.

Entre los productos de cosecha que están echándose a perder son papaya, papas, palta. Asimismo, Aynor advierte que las medicinas son otro factor de desabastecimiento en la zona debido al poco acceso vía terrestre a las postas, según indica el señor.

Aynor hace un llamado a las autoridades de Provías a través del Ministerio de Transporte para que puedan acelerar los trabajos y reaperturar la carretera debido a que la situación continúe.

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