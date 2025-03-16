Huarochirí: cinco personas fallecidas en accidente vehicular en la Carretera Central [VIDEO]

Cinco fallecidos y cuatro personas heridas en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en una zona conocida como el Cañon del Infiernillo, situado en el distrito de San Mateo, provincia limeña de Huarochirí.

Arturo Arroyo, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de San Mateo, reportó esta información a través del Rotafono de RPP y confirmó las personas muertas. Asimismo, indicó que equipos especiales están en el lugar intentando sacar los cuerpo. Mientras que los heridos fueron llevados al Hospital San Juan de Matucana.

El choque vehicular ocurrió al promediar la 1.10 p. m. de hoy, lunes 2 de marzo en esta zona de San Mateo. Una camioneta RAV4 de placa ASV-604 impactó con una minivan Mercedes Benz de placa C8X-961. Este último automóvil iba en la ruta Huancayo-Lima recibió la peor parte y cayó al río Rímac.