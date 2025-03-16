menu
Huarochirí: cinco personas fallecidas en accidente vehicular en la Carretera Central [VIDEO]

Rotafono de RPP | El choque entre dos vehículos ocurrió esta tarde en la zona llamada Cañon del Infiernillo, en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, y uno de los coches cayó al río Rímac.
| | Victor Pacheco
RPP conversó con jefe de Gestión de Riesgo y Desastres de San Mateo
RPP conversó con jefe de Gestión de Riesgo y Desastres de San Mateo

Cinco fallecidos y cuatro personas heridas en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en una zona conocida como el Cañon del Infiernillo, situado en el distrito de San Mateo, provincia limeña de Huarochirí.

Arturo Arroyo, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de San Mateo, reportó esta información a través del Rotafono de RPP y confirmó las personas muertas. Asimismo, indicó que equipos especiales están en el lugar intentando sacar los cuerpo. Mientras que los heridos fueron llevados al Hospital San Juan de Matucana.

El choque vehicular ocurrió al promediar la 1.10 p. m. de hoy, lunes 2 de marzo en esta zona de San Mateo. Una camioneta RAV4 de placa ASV-604 impactó con una minivan Mercedes Benz de placa C8X-961. Este último automóvil iba en la ruta Huancayo-Lima recibió la peor parte y cayó al río Rímac.

En esta zona ocurrió el accidente de tránsito que dejó personas fallecidas

En esta zona ocurrió el accidente de tránsito que dejó personas fallecidas

Bomberos y policías trabajan en la zona del accidente

El funcionario declaró que testigos que vieron el accidente señalaron que la minivan iba llenar; sin embargo, los bomberos han identificado solo a cuatro fallecidos, tres están atrapadas en el vehículo y los dos en el río Rímac. El señor dijo que quizás el río se ha llevado el cuerpo de otras personas, ya que está fuerte y tiene tendencia a aumentar a causa de la lluvia.

En la zona hay presencia de policías y bomberos, quienes están haciendo los trabajos de rescate; así como, mucha gente se ha acercado a la zona. Además, hay tránsito restringido Lima-Huancayo y viceversa hasta que recuperen los cuerpos y se identifique a todos.

"La policía de rescate y bomberos están sumando esfuerzos para poder extraer dos cuerpos que se encuentran en el río Rímac, ya que a estos momentos la lluvia está iniciando y, como bien sabemos, el caudal... la tendencia es subir, para evitar que estos cuerpos sigan siendo llevados por el río Rímac", añadió.


Sepa más:
Huarochirí rio rimac San Mateo Accidente automovilístico Choque vehicular rotafono
