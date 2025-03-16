menu
Huarochirí: piden ayuda para sofocar incendio forestal en San Damián

Rotafono de RPP | Pobladores de la comunidad de La Moya han reportado la quema de pastizales, casas y sembríos desde el domingo en el distrito de San Damián, provincia de Huarochirí.
| | Laura Urbina Saldaña
Incendio forestal está arrasando con los pastizales, cultivos de papa y maíz y las viviendas de los agricultores.
Incendio forestal está arrasando con los pastizales, cultivos de papa y maíz y las viviendas de los agricultores. | Fuente: Rotafono

Pobladores del distrito de San Damián, provincia limeña de Huarochirí, alertan que un incendio forestal está arrasando con los pastizales, cultivos de papa y maíz y las viviendas de los agricultores.

Yovana Anchelia informó que el incendio se reportó el domingo 17 de agosto en la zona conocida como La Moya y continúa hasta este momento, por lo que hizo un llamado de ayuda, a fin de sofocar el fuego que amenaza con quemar más casas de los hombres del campo.

Yovana contó que el fuego alcanzó la casa de sus abuelitos Agustina Mendoza Penaud (92) y Pedro Marcelo Evangelista (82), quienes pudieron salir de su inmueble antes de que se quemaran.

El humo y el fuego también afecta a las ovejas y vacas de la comunidad de La Moya, es por eso que han convocado a ciudadanos voluntarios de San Damián para dirigirse a la zona y realizar trabajos de control del fuego ante la falta de agua y de bomberos.   

La comunidad ha convocado la ayuda de voluntarios para sofocar el incendio forestal.

La comunidad ha convocado la ayuda de voluntarios para sofocar el incendio forestal. | Fuente: Rotafono

Una pareja de abuelitos salvó de quemarse, pero perdieron sus pertenencias en La Moya.
Una pareja de abuelitos salvó de quemarse, pero perdieron sus pertenencias en La Moya. | Fuente: Rotafono
