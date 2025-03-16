Huarochirí: piden ayuda para sofocar incendio forestal en San Damián

Pobladores del distrito de San Damián, provincia limeña de Huarochirí, alertan que un incendio forestal está arrasando con los pastizales, cultivos de papa y maíz y las viviendas de los agricultores.

Yovana Anchelia informó que el incendio se reportó el domingo 17 de agosto en la zona conocida como La Moya y continúa hasta este momento, por lo que hizo un llamado de ayuda, a fin de sofocar el fuego que amenaza con quemar más casas de los hombres del campo.

Yovana contó que el fuego alcanzó la casa de sus abuelitos Agustina Mendoza Penaud (92) y Pedro Marcelo Evangelista (82), quienes pudieron salir de su inmueble antes de que se quemaran.

El humo y el fuego también afecta a las ovejas y vacas de la comunidad de La Moya, es por eso que han convocado a ciudadanos voluntarios de San Damián para dirigirse a la zona y realizar trabajos de control del fuego ante la falta de agua y de bomberos.