Huarochirí: reportan derrame de petróleo en el río Rímac tras vuelco de camión cisterna

A través del Rotafono de RPP, reportaron el derrame de petróleo en el río Rímac, luego de que un camión cisterna se despistara y volcara en la Carretera Central, a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de Matucana, Alfredo Cortabrazo, informó que el accidente ocurrió a las tres de la madrugada aproximadamente, en el kilómetro 0.81, a la altura del puente Huallatupe. Motivo por el cual es que el tránsito se encuentra restringido.

El funcionario indicó que la emergencia ha sido controlada en un 50 % y se espera que el petróleo que transcurre en el río Rímac llegue a la planta de tratamiento de aguas residuales La Atarjea de Sedapal, en Lima.

Fuerte olor afecta a ciudadanos

El fuerte olor ha llegado a la ciudad de Matucana, por lo que los pobladores y escolares han salido de sus viviendas y colegios. Además, los adultos mayores han acudido al hospital por presentar dificultades respiratorias.

Alfredo Cortabrazo recomendó a la población a ventilar sus viviendas para que el olor a petróleo se disipe. Según su criterio no es necesario que se suspendan las clases escolares.