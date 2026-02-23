Ica: agricultores piden maquinaria pesada tras desborde de río Tierras Blancas en Nasca [VIDEO]

Agricultores se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar que la autoridades envíen maquinarias pesadas a los sectores de Sol de oro, Sauzal y Tierras Blancas, en el distrito de Nasca, región de Ica, luego de que fueran afectados por el desborde del río Tierras Blancas.

Melva Guerra dijo que las intensas lluvias provocaron huaicos y el desborde del río Tierras Blancas, el último viernes y domingo, llevándose parte de terrenos agrícolas y cultivos de maíz, palta y tuna.

“Tenemos un grave problema en nuestra comunidad, el huaico se ha llevado terrenos de cultivo, se ha metido a toda la chacra y tumbado casas”, relató Melva.