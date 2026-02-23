Ica: agricultores piden maquinaria pesada tras desborde de río Tierras Blancas en Nasca [VIDEO]

Agricultores se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar que la autoridades envíen maquinarias pesadas a los sectores de Sol de oro, Sauzal y Tierras Blancas, en el distrito de Nasca, región de Ica, luego de que fueran afectados por el desborde del río Tierras Blancas.
Melva Guerra dijo que las intensas lluvias provocaron huaicos y el desborde del río Tierras Blancas, el último viernes y domingo, llevándose parte de terrenos agrícolas y cultivos de maíz, palta y tuna.
“Tenemos un grave problema en nuestra comunidad, el huaico se ha llevado terrenos de cultivo, se ha metido a toda la chacra y tumbado casas”, relató Melva.
Al menos 50 agricultores son afectados con la pérdida de sus sembríos, por lo que piden que el Gobierno Regional de Ica disponga la pronta atención de maquinarias para proteger la defensa ribereña del río y sus campos agrícolas.
El Gobierno Regional de Ica tiene maquinarias, pero no pueden ingresar al río porque no han sido enviadas para ese trabajo, sino que las alquila a una concesionaria que realiza un expediente técnico de una obra, según dijo la agricultora Melva.
“No tenemos apoyo de nuestras autoridades el Gobierno Regional de Ica no hace nada por los agricultores de Nasca. Hay tres máquinas que no están trabajando, los operarios están mirando la desgracia de los moradores, les hemos suplicado que nos apoyen, pero ellos dicen que no pueden ayudar porque son una concesionaria, que el gobierno regional les ha este alquilado las máquinas”, acotó.
