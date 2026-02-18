Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO]

Varias personas se comunicaron con el Rotafono de RPP para hacer un pedido de ayuda debido a que un bus interprovincial se volcó esta noche por un huaico a la altura del Km 366 de la Panamericana Sur, en la zona de la Pampa de Ica. Otros vehículos pesados también quedaron detenidos y tuvieron que ser rescatados.
La policía local informó que hay varios huaicos en otras zonas de Ica y que han interrumpido el tránsito. La señora Magaly A Túnez, señaló que su tía es una de las pasajeras y se encuentra herida; por ello, pide a las autoridades que vayan de inmediato con unidades de rescate de los bomberos, ya que hay personas atrapadas.
En el video compartido se ve al bus volteado a un lado de la Panamericana Sur; mientras, el huaico cubre toda la carretera. Por otro lado, este accidente ha hecho que se paralice el distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa y en los alrededores; sobre todo, por el aumento del caudal del río del lugar.
Matias Velasquez contó a través del Rotafono que el accidente se dio en la salida de Nazca, pasando el parque eólico. El señor indicó que su tía iba en el bus que se chocó y se encuentra herida. Asimismo, sostuvo que hay otras personas en el mismo estado.
"El bus se ha volteado y no están mandando apoyo", declaró. Por esa razón, exhortó a que las autoridades correspondientes vayan a la zona inmediatamente porque el tiempo es clave para atender a los heridos.
Otro señor relató que un camión ayudó a las personas que pudieron salir del bus, el cual tenía la ruta Lima-Arequipa. Él era un pasajero de dicho vehículo y aseguró que fue "una prudencia del conductor", pues decidió avanzar pese al huaico. Agregó que un ciudadano los transportó a la comisaría de Palpa, a la espera de personal de la empresa responsable, Oltursa.
