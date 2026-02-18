menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO]

Rotafono de RPP | Un bus se volteó en la Panamericana Sur, en Ica esta noche tras huaico que inundó la carretera y dejó decenas de personas heridas, cuyas familias piden ayuda inmediata.
| | Victor Pacheco
El bus que se volteó porque el conductor intentó pasar por el huaico
El bus que se volteó porque el conductor intentó pasar por el huaico | Fuente: Rotafono

Varias personas se comunicaron con el Rotafono de RPP para hacer un pedido de ayuda debido a que un bus interprovincial se volcó esta noche por un huaico a la altura del Km 366 de la Panamericana Sur, en la zona de la Pampa de Ica. Otros vehículos pesados también quedaron detenidos y tuvieron que ser rescatados.

La policía local informó que hay varios huaicos en otras zonas de Ica y que han interrumpido el tránsito. La señora Magaly A Túnez, señaló que su tía es una de las pasajeras y se encuentra herida; por ello, pide a las autoridades que vayan de inmediato con unidades de rescate de los bomberos, ya que hay personas atrapadas.

En el video compartido se ve al bus volteado a un lado de la Panamericana Sur; mientras, el huaico cubre toda la carretera. Por otro lado, este accidente ha hecho que se paralice el distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa y en los alrededores; sobre todo, por el aumento del caudal del río del lugar.

Así se fueron algunos pasajeros tras salir del bus volteado
Así se fueron algunos pasajeros tras salir del bus volteado | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda

Matias Velasquez contó a través del Rotafono que el accidente se dio en la salida de Nazca, pasando el parque eólico. El señor indicó que su tía iba en el bus que se chocó y se encuentra herida. Asimismo, sostuvo que hay otras personas en el mismo estado.

"El bus se ha volteado y no están mandando apoyo", declaró. Por esa razón, exhortó a que las autoridades correspondientes vayan a la zona inmediatamente porque el tiempo es clave para atender a los heridos.

Otro señor relató que un camión ayudó a las personas que pudieron salir del bus, el cual tenía la ruta Lima-Arequipa. Él era un pasajero de dicho vehículo y aseguró que fue "una prudencia del conductor", pues decidió avanzar pese al huaico. Agregó que un ciudadano los transportó a la comisaría de Palpa, a la espera de personal de la empresa responsable, Oltursa.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Ica Panamericana Sur huaicos fuertes lluvias rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cerro Azul: hallan a un delfín muerto en orilla de la playa Gallardo

Cerro Azul: hallan a un delfín muerto en orilla de la playa Gallardo

 Huachipa: reportan incendio de gran proporción en almacén de aerosoles

Huachipa: reportan incendio de gran proporción en almacén de aerosoles

 Áncash: piden ayuda tras la inundación de casas y calles por un huaico

Áncash: piden ayuda tras la inundación de casas y calles por un huaico

 Cajamarca: pobladores de Huangamarquilla se encuentran aislados hace 11 días

Cajamarca: pobladores de Huangamarquilla se encuentran aislados hace 11 días
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot