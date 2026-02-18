Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO]

Varias personas se comunicaron con el Rotafono de RPP para hacer un pedido de ayuda debido a que un bus interprovincial se volcó esta noche por un huaico a la altura del Km 366 de la Panamericana Sur, en la zona de la Pampa de Ica. Otros vehículos pesados también quedaron detenidos y tuvieron que ser rescatados.

La policía local informó que hay varios huaicos en otras zonas de Ica y que han interrumpido el tránsito. La señora Magaly A Túnez, señaló que su tía es una de las pasajeras y se encuentra herida; por ello, pide a las autoridades que vayan de inmediato con unidades de rescate de los bomberos, ya que hay personas atrapadas.

En el video compartido se ve al bus volteado a un lado de la Panamericana Sur; mientras, el huaico cubre toda la carretera. Por otro lado, este accidente ha hecho que se paralice el distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa y en los alrededores; sobre todo, por el aumento del caudal del río del lugar.