Ica: pasajeros que se dirigen a Cusco están varados desde anoche en Ocucaje

José Carrillo Carrillo reportó al Rotafono de RPP que pasajeros que se dirigen de Lima a Cusco se encuentran varados desde anoche en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, en la región Ica, debido a la restricción del tránsito por los huaicos.
El pasajero expresó su preocupación, ya que en el bus de la empresa Turismo Imperial de Cusco hay niños y personas adultas que no soportan el calor. Añadió que no hay alimentos ni agua.
“Hay niños y personas adultas, si la autoridad competente puede hacer algo al respecto, por favor. No hay comida ni agua”, dijo José Carrillo.
Según el pasajero, anoche la empresa Turismo Imperial de Cusco no advirtió a los pasajeros que el tránsito era restringido en Ocucaje.
René Ojeda Cornejo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la intervención de la Policía Nacional para que ordene el tránsito en la vía alterna de Ocucaje, en la región Ica.
El ciudadano dijo que viaja de Lima a Tacna en un bus interprovincial, pero no pueden avanzar por el caos que se reporta en la zona.
“Necesitamos en esta zona de Ocucaje control policial para que pueda ordenar el tráfico”, demandó.
Desde Huánuco, el señor Walter comentó que su esposa Doris Carlos salió de Arequipa el domingo con destino a Lima, pero se encuentra varada en un bus interprovincial en la zona desértica en la región Ica.
El ciudadano pidió la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Policía Nacional para ordenar el tránsito en la zona, ya que varios kilómetros de buses que no pueden trasladarse hace varios días.
“Pido la intervención del Ministerio de Transportes para que habiliten pronta la Panamericana Sur y manden a policías a ordenar el tránsito. Que las autoridades den solución al problema”, demandó.
