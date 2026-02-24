Ica: pasajeros que se dirigen a Cusco están varados desde anoche en Ocucaje

José Carrillo Carrillo reportó al Rotafono de RPP que pasajeros que se dirigen de Lima a Cusco se encuentran varados desde anoche en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, en la región Ica, debido a la restricción del tránsito por los huaicos.

El pasajero expresó su preocupación, ya que en el bus de la empresa Turismo Imperial de Cusco hay niños y personas adultas que no soportan el calor. Añadió que no hay alimentos ni agua.

“Hay niños y personas adultas, si la autoridad competente puede hacer algo al respecto, por favor. No hay comida ni agua”, dijo José Carrillo.

Según el pasajero, anoche la empresa Turismo Imperial de Cusco no advirtió a los pasajeros que el tránsito era restringido en Ocucaje.