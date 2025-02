Ica: vecinos piden ayuda por fuertes lluvias para pasar tener un lugar donde dormir [VIDEO]

Vecinos piden ayuda del Estado

Elizabeth Falcon Valuenete es una vecina de Vivienda Digna que contó que todas las casas de la zona están inundadas y que las esteras se están pudriendo. Asimismo, comentó que la gente de ahí hizo su reclamo a la Defensa Civil, pero no le hicieron caso, solamente fueron a observar el lugar.

La mujer indicó que la semana pasada llovió tres veces, pero la de esta tarde fue la más fuerte y dijo que necesitan calaminas para evitar el agua penetre en los hogares, como lo hizo estos días.

La señora sostuvo que la lluvia ha sido torrencial y que ha pasado varias semanas y las autoridades no han hecho ningún plan para prevenir los huaicos. "Los niños se están enfermando", agregó, pues el techo es de plástico con enteras y el agua pasa fácilmente.

Asimismo, exhortó a que les donen calaminas o que el Estado entregue un bono, ya que "hay personas que no tienen trabajo y no tienen plata para comprarlas". También, añadió que el líquido ingresó a los cuartos y están malográndose los artefactos y no pueden utilizar los colchones.