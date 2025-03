Incendio en Cercado de Lima: bomberos continúan trabajando tras más de 19 horas [VIDEO]

Bomberos trabajan en condiciones deplorables

“Tenemos incendio para un día más”, afirmó Alfonso Panizo, Comandante Territorial de Lima y Callao, quien está a cargo de la emergencia. Asimismo, dijo que la situación es muy compleja porque el edificio está al centro de una manzana y los bomberos deben atravesar varias quintas para llegar al lugar de los hechos.

“El 70% del incendio no le hemos echado una gota de agua porque no tenemos como acceder”, añadió el brigadier general, quien se mostró indignado porque estas edificaciones no cumplen con los requerimientos básicos de construcción ni de funcionamientos y no tienen un plan ni estructura de prevención.

El señor comentó que la estrategia de los bomberos es a la defensiva y que no entrarán a apagar el fuego porque hay daño estructural. “Todo es a través de unidades de escaleras telescópicas, pero no tenemos agua suficiente porque la red es pobrísima”, destacó.

Por otro lado, manifestó que según los drones han visto seis edificaciones encendidas por el momento y solo una fachada que da a la calle. También dijo que el área afectada es casi la mitad de una manzana.

Por último, exhortó a que las entidades correspondientes fiscalicen como es debido en el la capital, ya que muchas estructuras no cumplen con lo mínimo requerido. “Nos han quitado todas las cosas que cualquier regulación del mundo establece para que los bomberos puedan trabajar en este tipo de edificaciones”, finalizó.