Junín: colapsa puente Michuchaca tras huaico en el distrito de Pampa Hermosa

A través del Rotafono de RPP, pobladores informan que el puente vehicular Michuchaca colapsó tras reportarse el último jueves un huaico en el sector Calabaza, en el distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo, en la región de Junín.

La estructura metálica, situada en la ruta 24 A, que conecta Satipo con Concepción, se dañó ayer a las tres de la tarde. Hay vehículos varados en la zona, según dijo Wilmer Lorenzo Cristóbal.

“El puente se ha derrumbado y encima la plataforma ha erosionado. Están varados todos los carros que vienen desde Huancayo y Andamarca", precisó.

Lorenzo Cristóbal denunció que el puente cayó debido a la mala instalación ejecutada por Provías Nacional.

Por lo tanto, se hace un llamado urgente para agilizar las gestiones y restaurar la transitabilidad en esta importante vía de comunicación.

Confirmó que Provías ha movilizado maquinaria esta mañana, pero se necesita combustible para atender la emergencia lo más pronto posible.

"Primero hay que limpiar todos los derrumbes y dar transitabilidad por un badén al costado del puente que se ha colapsado, pero necesitamos combustible y agilizar las gestiones para dar soluciones inmediatas", solicitó.