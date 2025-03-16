Junín: piden demolición de casa de abuelitos afectada por sismo en Chupuro

Desde el distrito de Chupuro, Rosario Velita se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que las autoridades cumplan con la demolición de la vivienda de una pareja de adultos mayores que ha quedado inhabitable tras el sismo de magnitud 5.1 registrado el pasado 18 de julio en la región Junín.

Rosario Velita comentó que sus padres Santa Nelly Corilla Mayta, de 64 años, y Justo Félix Velita Mauricio, de 67, quien padece de cirrosis, están preocupados por la situación de su casa, construida hace 80 años con adobe, tejas y calaminas.

Rosario Velita hace un llamado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que se realice la demolición de las casas con orden y se fije un día en el cual harán ese trabajo.

El predio se ubica en el pasaje José Olaya 161, al costado de la posta médica de Chupuro. El sismo ha causado daños en su estructura y hay riesgo de que se desplome.

La señora Rosario dijo que sus padres se encuentran en la zona desde las cinco de la mañana, en pleno frío, para inspeccionar la labor de demolición, pero les comunicaron que hoy no lo harán, ya que ayer los obreros han trabajado en otras zonas, por lo que es probable que los trabajos se retomen el jueves, después del feriado por Fiestas Patrias.

En el lugar se encuentra la maquinaria, pero se necesita la mano de obra para que demuelan la casa de los abuelitos en Chupuro, aseguró la ciudadana.