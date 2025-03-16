Junín: pobladores de Pumpuya piden retirar antena inoperativa por temor a que caiga tras réplicas del sismo

Pobladores del anexo de Pumpuya, distrito de Chupuro, se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar el retiro de una antena de Internet que se encuentra inoperativa en la plaza de la localidad, cerca de donde se han instalado las carpas de los damnificados por el sismo de 5.4 ocurrido el sábado 18 de julio en la región Junín.

Javier Barreto dijo a RPP que la antena fue colocada en el 2021 y hace varios meses ya no funciona, ya que se han robado los equipos tecnológicos, quedando solo la estructura metálica, la cual puede caer ante las constantes réplicas del sismo que se reportan en la zona.

El señor Javier teme que la antena se desplome y causa daño a los pobladores sobrevivientes del fenómeno natural que lentamente se recuperan de la pérdida de sus parientes y sus casas.

“La población mantiene latente su preocupación por que hasta el momento no retiran una antena de Internet que ya no funciona hace mucho tiempo y temen que se caiga con las constantes réplicas que hay en la zona”, manifestó Javier.