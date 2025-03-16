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Junín: pobladores de Pumpuya piden retirar antena inoperativa por temor a que caiga tras réplicas del sismo

Rotafono de RPP | Javier Barreto teme que la estructura de metal se derumbe y causa daño a los pobladores que se encuentran en carpas tras la destrucción de sus viviendas en el anexo de Pumpuya, distrito de Chupuro, en la región Junín.
| | Laura Urbina Saldaña
La antena de Internet que fue instalada en la plaza de Pumpuyo ya no funciona hace varios meses.

La antena de Internet que fue instalada en la plaza de Pumpuyo ya no funciona hace varios meses.

Pobladores del anexo de Pumpuya, distrito de Chupuro, se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar el retiro de una antena de Internet que se encuentra inoperativa en la plaza de la localidad, cerca de donde se han instalado las carpas de los damnificados por el sismo de 5.4 ocurrido el sábado 18 de julio en la región Junín.

Javier Barreto dijo a RPP que la antena fue colocada en el 2021 y hace varios meses ya no funciona, ya que se han robado los equipos tecnológicos, quedando solo la estructura metálica, la cual puede caer ante las constantes réplicas del sismo que se reportan en la zona.

El señor Javier teme que la antena se desplome y causa daño a los pobladores sobrevivientes del fenómeno natural que lentamente se recuperan de la pérdida de sus parientes y sus casas. 

“La población mantiene latente su preocupación por que hasta el momento no retiran una antena de Internet que ya no funciona hace mucho tiempo y temen que se caiga con las constantes réplicas que hay en la zona”, manifestó Javier. 

Piden ayuda con maquinarias 

Javier Barreto contó que sus padres Marino Barreto Munive, de 74 años, y Adela Mestares, de 73, fallecieron el sábado 18 de julio, luego de que su vivienda de adobe se cayera sobre ellos cuando dormían.

Pese al dolor de la pérdida de sus parientes, el señor Javier pide a las autoridades que trasladen más maquinarias para remover los escombros y limpiar las calles de Pumpuya.

Además, mencionó que no tienen agua potable ni energía eléctrica en sus hogares, y se registran robos.

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