Junín: reportan incendio forestal en San Agustín de Cajas en Huancayo [VIDEO]

Pobladores del distrito de San Agustín de Cajas se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportan un incendio forestal en los cerros de esta zona ubicado en la ciudad de Huancayo, en la región de Junín.
Una ciudadana comentó que el fuego sigue avanzando y arrasa con los pastizales que hay en dicho lugar; además, dijo que está incontrolable y teme que las llamas lleguen a las casas. Por esta razón, exhorta a que más bomberos vayan a la zona; así como, pide la presencia de más autoridades.
Más de 50 comuneros de San Agustín de Cajas salieron a combatir el fuego que se llevaba todo a su paso, debido a que mucho tardaron en llegar los bomberos y las autoridades locales, manifestó el representante de este distrito, Andrés Severo a RPP.
RPP pudo conocer que el incendio forestal comenzó alrededor de las 3.00 p. m. en el distrito de Suitucancha y se extendió hacia Paccha y San Agustín de Cajas. Dirigentes del lugar señalaron que las llamas han afectado al menos 10 hectáreas y se ha propagado velozmente por los fuertes vientos que hay ahí.
A causa de que no se ha podido controlar el avance del fuego, los pobladores relataron que este puedo llegar a sus viviendas en cualquier momento, ya que están situadas en la parte alta de la comunidad. Además, hay espacios turísticos como la piscigranja de Palhuispuquio, El Mirador, Balcón Loma, el Bosque de Quinuales y de Pinos, los cuales están en peligro.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), por su parte, informó que este no fue el único incendio registrado en la región, pues se reportaron por lo menos siete incendios forestales en simultáneo en los distritos de San Pedro de Chunan, Parco, Leonor Ordóñez y San Lorenzo (provincia de Jauja), San Agustín de Cajas (Huancayo) y en Tomás (provincia de Yauyos).
Por estas razones, la gente de esta zona de Junín pidió a las autoridades regionales y nacionales que envíen equipo y maquinaria especializada para poder apagar las llamas, antes de que suceda una catástrofe y vidas que lamentar.
