Junín: reportan incendio forestal en San Agustín de Cajas en Huancayo [VIDEO]

Pobladores del distrito de San Agustín de Cajas se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportan un incendio forestal en los cerros de esta zona ubicado en la ciudad de Huancayo, en la región de Junín.

Una ciudadana comentó que el fuego sigue avanzando y arrasa con los pastizales que hay en dicho lugar; además, dijo que está incontrolable y teme que las llamas lleguen a las casas. Por esta razón, exhorta a que más bomberos vayan a la zona; así como, pide la presencia de más autoridades.

Más de 50 comuneros de San Agustín de Cajas salieron a combatir el fuego que se llevaba todo a su paso, debido a que mucho tardaron en llegar los bomberos y las autoridades locales, manifestó el representante de este distrito, Andrés Severo a RPP.