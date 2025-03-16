Junín: techo y altares de la Parroquia Santiago Apóstol se desploman tras sismo

El techo, parte del frontis y altares virreinales de la Parroquia Santiago Apóstol del distrito de Chongos Bajo se desplomaron tras el sismo de 5.1 ocurrido el sábado 18 de julio en la provincia de Chupaca, región Junín.

A través del Rotafono de RPP, el sacerdote Henry Díaz informó la estructura religiosa construida en el siglo XVI, se cayó anoche durante el movimiento telúrico.

"Toda la bóveda de la parroquia del siglo XIV se ha desplomado, la iglesia está muy dañada", expresó.

El religioso comentó que la torre del templo está a punto de colapsar y lamentó que la “joya arquitectónica”, que es visitada por pobladores de las regiones de Junín, Huancavelica y Lima, haya sido dañada a poco de celebrarse la fiesta del patrono en el valle del Mantaro, Santiago Apóstol.

"La torre está inclinada y tiene que ser demolida", añadió.

Henry Díaz hizo una invocación al Ministerio de Cultura y a las autoridades que han visitado la zona afectada por el sismo hacer las gestiones para reconstruir la parroquia que forma parte del patrimonio cultural del país.

Estimó que la restauración de la iglesia puede costar más de siete millones de soles y puede durar un año.