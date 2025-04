La Libertad: estudiante pide ayuda para la construcción de un puente de emergencia

Karin Piña Rodríguez, estudiante del quinto grado de secundaria de la institución educativa N.° 80656 "Santiago Martín Ayllón" del caserío de Siuco, ubicado en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, región La Libertad, pide ayuda a las autoridades para que se construya un puente de emergencia, a fin de cruzar el río Samamuy que en las últimas horas ha incrementado su caudal debido a las intensas lluvias.

La escolar de 16 años comentó que no puede acudir a su colegio de El Huayo, ubicado a dos horas de su caserío, el cual no cuenta con los servicios básicos. Además, los pobladores no pueden cruzar para comprar alimentos.

“Yo estoy en el quinto grado de secundaria y mi hermanito en el primer grado de secundaria. Por favor, hagan algo por ayudarnos. Somos el caserío más olvidado de nuestro distrito de Lucma. No podemos salir a comprar nuestros alimentos y tampoco tenemos luz, ni agua, ni una carretera para poder tener acceso a salir adelante", expresó.

La alumna dijo que el alcalde prometió hacer nuestra carretera y el puente, pero hasta no se ejecutan las obras en el caserío, por hizo invocó a las autoridades provinciales y del Gobierno Regional de La Libertad para que atienda su solicitud.

En el caserío de Siuco se ubica a cuatro horas de la ciudad de Trujillo. En esta jurisdicción viven siete familias, quienes se agencian de energía a través de un panel solar.