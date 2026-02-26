La Victoria: bomberos luchan para sofocar incendio de un almacén

El incendio de un almacén de fardos de tela y otros productos inflamables se registra esta mañana en el cruce de los jirones Abtao y García Naranjo, a una cuadra del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria. El Cuerpo de Bomberos hacen los esfuerzos para controlar el fuego que se ha reavivado.

A través del Rotafono de RPP, desde las 7 de la mañana, ciudadanos reportaron que las columnas de humo se pueden ver desde el establecimiento de salud y a varias cuadras a la redonda y en el centro de Lima.

Más temprano, el comandante Departamental de la IV Comandancia Lima Centro, Marcos Pajuelo Herrera, informó a RPP que la emergencia estaba confinada, pero en las últimas horas el fuego se ha reavivado en un depósito de productos textiles y trabajan para que no se propague a otros inmuebles.

Además, al menos 25 unidades de los bomberos se encuentran en la zona para extinguir el fuego en un depósito en La Victoria. Sin embargo, un integrante del Cuerpo de Los Bomberos resultó herido cuando realizaba su labor.

En tanto, pacientes del Hospital Guillermo Almenara reportaron que el humo ha ingresado a las instalaciones y no hay ningún protocolo de emergencia ante este tipo de emergencia.