La Victoria: reportan incendio en almacén clandestino de bicicletas

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar un incendio de regular proporción en un almacén clandestino de bicicletas, ubicado en el cruce del jirón Antonio Raimomdi y la avenida Manco Cápac, en el distrito limeño de La Victoria.

Durante la emergencia, los comerciantes de bicicletas y otros productos arrojan su mercadería desde los balcones de los locales cercanos al punto del incendio.

Hay siete unidades de bomberos en la zona atendiendo la emergencia. Sin embargo, los residentes de La Victoria alertan que hay dificultades para ingresar a la zona debido al comercio ambulatorio.

“Por favor, los vecinos queremos denunciar a la Municipalidad de La Victoria porque pone en riesgo nuestras vidas cerrando las calles. Ahora no pueden ingresar los bomberos”, se quejó una pobladora en el Rotafono.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que pudo actuar con prontitud, luego de que un dron detectara las imágenes de calor.

Ahora el personal de Gestión del Riesgo de Desastres brinda apoyo a la atención de la emergencia de un incendio código 2 en un almacén clandestino de motocicletas.

Incendio controlado

El brigadier Iván Calvo, vicecomandante departamental de los Bomberos de Lima Centro, confirmó que el incendio ha sido controlado, luego de que se registraran explosiones en el almacén clandestino.