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Emergencias

La Victoria: reportan un incendio en un inmueble en Gamarra [VIDEO]

Rotafono de RPP | Este inmueble se ubica en la cuadra 2 del jirón América, en La Victoria y al menos 10 unidades de los bomberos han llegado para atender el incendio.
| | Victor Pacheco
Un incendio se produce en medio del Emporio Comercial de Gamarra
Un incendio se produce en medio del Emporio Comercial de Gamarra | Fuente: Rotafono

Comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra reportaron que hay un incendio en un inmueble ubicado en el cruce de los jirones Humbolt con América, en el distrito limeño de La Victoria. Hasta el momento, han llegado 10 unidades del cuerpo de bomberos e intentar apagar el fuego.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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