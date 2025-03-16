La Victoria: reportan un incendio en un inmueble en Gamarra [VIDEO]

Comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra reportaron que hay un incendio en un inmueble ubicado en el cruce de los jirones Humbolt con América, en el distrito limeño de La Victoria. Hasta el momento, han llegado 10 unidades del cuerpo de bomberos e intentar apagar el fuego.
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