menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Lambayeque: pobladores piden que se rectifique trabajos de descolmatación del río La Leche

Rotafono de RPP | La empresa Río del Norte realizó una obra de descolmatación del cauce del río La Leche, pero dejó montículos de arena en medio del cauce, en el centro poblado de La Colorada, advierten los vecinos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La preocupación del poblador es que ocurra un nuevo desborde, ya que hace unos días el aumento del caudal del río dejó aislados al centro poblado La Colorada y el caserío de Cucufana.
La preocupación del poblador es que ocurra un nuevo desborde, ya que hace unos días el aumento del caudal del río dejó aislados al centro poblado La Colorada y el caserío de Cucufana.

Walmer Santa María se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que se rectifiquen los trabajos de descolmatación del río La Leche, luego de que dejaran grandes cúmulos de arena en medio del cauce, en el centro poblado de La Colorada, distrito de Mórrope, en la región Lambayeque. 

Según Walmer, desde mediados del año pasado, la empresa Río del Norte realizó una obra de descolmatación del cauce del río La Leche, en el centro poblado La Colorada, pero ninguna institución del gobierno fiscalizó los trabajos deficientes. 

El poblador dijo que hace unos días el desborde del río La Leche dejó aislados a los habitantes del centro poblado La Colorada y del caserío Cucufana, y ahora teme que el agua ingrese de madrugada al centro poblado. 

"La preocupación es que han dejado cerros de arena en medio del río la leche, a la altura del centro poblado La Colorada, dando lugar a que el río se desplace y se desborde el agua al pueblo", expresó. 

Te recomendamos
Ayacucho: piden ayuda para trasladar a Lima a niña con tumor en el riñón

Ayacucho: piden ayuda para trasladar a Lima a niña con tumor en el riñón

 Familia pide ayuda para realizar exámenes a adulto mayor que necesita operación en el Hospital Rebagliati

Familia pide ayuda para realizar exámenes a adulto mayor que necesita operación en el Hospital Rebagliati

Piden intervención de las autoridades

Walmer hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque, a la Autoridad Nacional del Agua y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que puedan enviar un equipo técnico y realizar la descolmatación adecuada para que no ingrese a los sectores. 

“Hago un llamado a las autoridades departamentales, provinciales y al jefe de Defensa Civil para que se rectifique el borde del lado derecho del río La Leche que afecta tanto al centro poblado”, afirmó Walmer.  


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desborde lluvias Chiclayo río La Leche Mórrope Lambayeque Descolmatación de río
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: pasajeros que se dirigen a Cusco están varados desde anoche en Ocucaje

Ica: pasajeros que se dirigen a Cusco están varados desde anoche en Ocucaje

 Ica: agricultores piden maquinaria pesada tras desborde de río Tierras Blancas en Nasca [VIDEO]

Ica: agricultores piden maquinaria pesada tras desborde de río Tierras Blancas en Nasca [VIDEO]

 Tumbes: intensas lluvias aíslan a varios pueblos en el distrito de Casitas

Tumbes: intensas lluvias aíslan a varios pueblos en el distrito de Casitas

 Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora

Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot