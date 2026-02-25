Lambayeque: pobladores piden que se rectifique trabajos de descolmatación del río La Leche

Walmer Santa María se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que se rectifiquen los trabajos de descolmatación del río La Leche, luego de que dejaran grandes cúmulos de arena en medio del cauce, en el centro poblado de La Colorada, distrito de Mórrope, en la región Lambayeque.
Según Walmer, desde mediados del año pasado, la empresa Río del Norte realizó una obra de descolmatación del cauce del río La Leche, en el centro poblado La Colorada, pero ninguna institución del gobierno fiscalizó los trabajos deficientes.
El poblador dijo que hace unos días el desborde del río La Leche dejó aislados a los habitantes del centro poblado La Colorada y del caserío Cucufana, y ahora teme que el agua ingrese de madrugada al centro poblado.
"La preocupación es que han dejado cerros de arena en medio del río la leche, a la altura del centro poblado La Colorada, dando lugar a que el río se desplace y se desborde el agua al pueblo", expresó.
Walmer hace un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque, a la Autoridad Nacional del Agua y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que puedan enviar un equipo técnico y realizar la descolmatación adecuada para que no ingrese a los sectores.
“Hago un llamado a las autoridades departamentales, provinciales y al jefe de Defensa Civil para que se rectifique el borde del lado derecho del río La Leche que afecta tanto al centro poblado”, afirmó Walmer.
