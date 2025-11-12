Loreto: pobladores de Cabo Pantoja preocupados por contaminación del río Napo tras derrame de petróleo en Ecuador

Vecinos del centro poblado de Cabo Pantoja se comunicaron con el Rotafono de RPP para advertir que un derrame de petróleo en el río Napo ocurrido ayer en Ecuador afectará el consumo de agua potable de los habitantes del distrito de Torres Causana, en la región Loreto.

Jorge Vargas, presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia del distrito Torres Causana, dijo que la corriente del río Napo traerá el petróleo a su jurisdicción. Es por ello que los pobladores temen que tanto el agua como los peces se contaminen gravemente.

Indicó que el derrame de petróleo ocurrió el último martes a las cinco de la tarde, cerca de la ciudad ecuatoriana de Coca. Este es el segundo derrame en el año, la primera vez fueron afectados con la contaminación del río, peces y los cultivos de yuca, plátano y maíz, según precisó.

“Nuestros cultivos también son afectados porque el petróleo contamina las plantas que están cerca a la orilla del río y eso conlleva que las plantas se malogren. Cuando viene una pequeña creciente todo invade, nuestras charas, nuestros cultivos se malogran y perdemos todo”, declaró.

Jorge Vargas pidió la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de las autoridades locales y regionales para salvaguardar la salud de los 410 pobladores quienes consumen agua del río Napo de Cabo Pantoja, que limita con la frontera del Ecuador.

El dirigente Jorge Vargas hizo un llamado urgente a diversas autoridades, incluyendo al Gobierno Regional de Loreto y la Marina de Guerra, para que tomen medidas preventivas que garanticen la tranquilidad de los pobladores.